https://sputnik-georgia.ru/20230511/otmena-viz-i-pryamye-reysy-s-rf-rezultat-razumnoy-politiki-gruzii---gruzinskaya-mechta-277564730.html
Отмена виз и прямые рейсы с РФ результат разумной политики Грузии - "Грузинская мечта"
Отмена виз и прямые рейсы с РФ результат разумной политики Грузии - "Грузинская мечта"
Забота о диаспоре и содействие ее связи со страной является конституционной обязанностью власти, заявил председатель партии 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T00:14+0400
2023-05-11T00:14+0400
2023-05-11T00:14+0400
ираклий кобахидзе
москва
тбилиси
новости
грузия
политика
владимир путин
грузинская мечта
отмена виз
авиасообщение россии и грузии
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ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – это результат прагматичной политики властей Грузии в пользу своих граждан, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. По его словам, забота о диаспоре и содействие ее связи со страной является конституционной обязанностью власти. "В конечном итоге главными потребителями будут наши граждане, которым приходится ездить объездными путями и за тройную плату. До миллиона грузин живут в РФ, в том числе и наши граждане. Почему они должны платить в три раза больше и ехать через другие страны, что мешает связям", - сказал он. В то же время председатель "Грузинской мечты" отметил, что радикальная оппозиция искусственно попытается использовать этот вопрос для того, чтобы помешать Грузии в получении статуса кандидата в ЕС. Оппозиционеры назвали решение России отменить визовый режим для граждан Грузии и снять запрет на прямое авиасообщение наградой для правящей партии "Грузинская мечта" за проведение антизападной политики. По их словам, это может помешать Грузии в получении статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Кто сможет осуществлять полеты в Грузию из России? Ответ Минэкономики >>"Между этим вопросом (решением России – ред.) и получением статуса кандидата нет никакой связи. Но радикальная оппозиция всячески будет пытаться использовать эту тему для той кампании, которую они ведут против статуса кандидата. Мы не стали членом СНГ сегодня. В отношении наших граждан было назначено наказание и его сняли", - сказал Кобахидзе. Он также отметил, что грузинская сторона не будет вводить санкций в отношении России, так как это, в первую очередь, скажется на экономике страны. По его словам, если у Грузии в прошлом году рост экономики был более 10%, в случае введения санкций в стране было бы падение экономики – на 10%-18%."Мы не будем наказывать свой народ и никаких решений в этом направлении принимать не будем", - добавил он. Грузия не вводила санкций против России, но соблюдает все международные санкции. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ираклий кобахидзе, москва, тбилиси, новости, грузия, политика, владимир путин, грузинская мечта, отмена виз, авиасообщение россии и грузии
ираклий кобахидзе, москва, тбилиси, новости, грузия, политика, владимир путин, грузинская мечта, отмена виз, авиасообщение россии и грузии
Отмена виз и прямые рейсы с РФ результат разумной политики Грузии - "Грузинская мечта"
Забота о диаспоре и содействие ее связи со страной является конституционной обязанностью власти, заявил председатель партии
ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – это результат прагматичной политики властей Грузии в пользу своих граждан, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.
"Мы проводим прагматичную политику и выражением этой политики является то решение, которое было принято в пользу наших граждан", - сказал Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, забота о диаспоре и содействие ее связи со страной является конституционной обязанностью власти.
"В конечном итоге главными потребителями будут наши граждане, которым приходится ездить объездными путями и за тройную плату. До миллиона грузин живут в РФ, в том числе и наши граждане. Почему они должны платить в три раза больше и ехать через другие страны, что мешает связям", - сказал он.
В то же время председатель "Грузинской мечты" отметил, что радикальная оппозиция искусственно попытается использовать этот вопрос для того, чтобы помешать Грузии в получении статуса кандидата в ЕС.
Оппозиционеры назвали решение России отменить визовый режим для граждан Грузии и снять запрет на прямое авиасообщение наградой для правящей партии "Грузинская мечта" за проведение антизападной политики. По их словам, это может помешать Грузии в получении статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
"Между этим вопросом (решением России – ред.) и получением статуса кандидата нет никакой связи. Но радикальная оппозиция всячески будет пытаться использовать эту тему для той кампании, которую они ведут против статуса кандидата. Мы не стали членом СНГ сегодня. В отношении наших граждан было назначено наказание и его сняли", - сказал Кобахидзе.
Он также отметил, что грузинская сторона не будет вводить санкций в отношении России, так как это, в первую очередь, скажется на экономике страны.
"Грузинская сторона не вводит санкции в отношении РФ. Причина проста – введением санкций против России, мы введем санкции против себя, чего мы не сделаем", - сказал Кобахидзе.
По его словам, если у Грузии в прошлом году рост экономики был более 10%, в случае введения санкций в стране было бы падение экономики – на 10%-18%.
"Мы не будем наказывать свой народ и никаких решений в этом направлении принимать не будем", - добавил он.
Грузия не вводила санкций против России, но соблюдает все международные санкции.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).