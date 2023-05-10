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Кто сможет осуществлять полеты в Грузию из России? Ответ Минэкономики
Кто сможет осуществлять полеты в Грузию из России? Ответ Минэкономики
На этом этапе Грузия не выдала разрешения ни на один прямой рейс, заявила замминистра экономики 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T18:02+0400
2023-05-10T18:02+0400
2023-05-10T18:06+0400
мариам квривишвили
грузия
экономика
туризм
авиасообщение россии и грузии
авиасообщение в грузии
авиасообщение
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ТБИЛИСИ, 10 мая— Sputnik. В Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции, заявила заместитель министра экономики страны Мариам Квривишвили. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. При этом она отметила, что на данном этапе Грузия не выдала разрешения ни на один прямой рейс. "На этом этапе со стороны Грузии не выдано никаких разрешений, так как российские авиакомпании к нам не обращались", – сказала Квривишвили. Она также подчеркнула, что летать в Грузию смогут те компании, которые летают и в такие страны, как Израиль, ОАЭ и Азербайджан. "В случае обращения, все компании, которые не будут под санкциями, смогут осуществлять прямые рейсы, как они оперируют в Израиле, Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах", – сказала Квривишвили. Грузия не вводила санкций против России, но соблюдает все международные санкции.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мариам квривишвили, грузия, экономика, туризм, авиасообщение россии и грузии, авиасообщение в грузии, авиасообщение
мариам квривишвили, грузия, экономика, туризм, авиасообщение россии и грузии, авиасообщение в грузии, авиасообщение
Кто сможет осуществлять полеты в Грузию из России? Ответ Минэкономики
18:02 10.05.2023 (обновлено: 18:06 10.05.2023)
На этом этапе Грузия не выдала разрешения ни на один прямой рейс, заявила замминистра экономики
ТБИЛИСИ, 10 мая— Sputnik. В Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции, заявила заместитель министра экономики страны Мариам Квривишвили.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.
"В Грузию не сможет летать ни одна авиакомпания или воздушное судно, которое попало под санкции. Что касается авиакомпаний не под санкциями, они смогут осуществлять прямые рейсы", – сказала Квривишвили.
При этом она отметила, что на данном этапе Грузия не выдала разрешения ни на один прямой рейс.
"На этом этапе со стороны Грузии не выдано никаких разрешений, так как российские авиакомпании к нам не обращались", – сказала Квривишвили.
Она также подчеркнула, что летать в Грузию смогут те компании, которые летают и в такие страны, как Израиль, ОАЭ и Азербайджан.
"В случае обращения, все компании, которые не будут под санкциями, смогут осуществлять прямые рейсы, как они оперируют в Израиле, Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах", – сказала Квривишвили.
Грузия не вводила санкций против России, но соблюдает все международные санкции.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
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