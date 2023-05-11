https://sputnik-georgia.ru/20230511/premer-prezident-gruzii-ne-predstavlyaet-ispolnitelnuyu-vlast-strany-277591314.html

Премьер: президент Грузии не представляет исполнительную власть страны

Премьер: президент Грузии не представляет исполнительную власть страны

У президента, как и у любого гражданина Грузии, есть конституционное право высказывать свое мнение, заявил премьер 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T22:03+0400

2023-05-11T22:03+0400

2023-05-11T22:03+0400

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ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не представляет исполнительной власти страны, но как и любой человек, имеет право высказывать свое мнение, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Президент Грузии в ответ на решение России отменить визовый режим для граждан Грузии и запрет на прямое авиасообщение, призвала правительство ввести визы для граждан России и ужесточить контроль за их въездом. При этом она назвала решение России провокацией. Он также обвинил президента в оскорблении народа. Президент на брифинге заявила, что власти должны заботиться о своих гражданах или бывших гражданах, это должно быть одним из приоритетов государства и комплексной стратегией в отношении диаспоры, а не заниматься "танцами под дудку Кремля в выбранное им время". "Тот, кто говорит подобные фразы – "танцевать под дудку России" и подобное, оскорбляет народ", – сказал Гарибашвили. Президент Грузии: забота о диаспоре начинается с упрощения получения гражданства страны >>В правящей партии ранее заявили, что решение России одностороннее, так как со стороны Грузии не было никаких ограничений и запретов и является результатом прагматичной политики власти. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , авиасообщение россии и грузии