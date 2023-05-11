https://sputnik-georgia.ru/20230511/prezident-gruzii-zabota-o-diaspore-nachinaetsya-s-uproscheniya-polucheniya-grazhdanstva-strany-277588099.html

Президент Грузии: забота о диаспоре начинается с упрощения получения гражданства страны

Президент Грузии: забота о диаспоре начинается с упрощения получения гражданства страны

Президент заявила, что не смогла добиться четырехлетними переговорами с Минюстом упрощения получения гражданства Грузии для представителей диаспоры 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T19:43+0400

2023-05-11T19:43+0400

2023-05-11T19:43+0400

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авиасообщение в грузии

грузинская диаспора

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Если бы власти Грузии интересовалась судьбой соотечественников за рубежом, они бы упростили бы получение ими гражданства Грузии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии приветствовали решение России снять запрет на прямое авиасообщение между странами, отметив, что в первую очередь это упростит жизнь грузинам, живущим в России, которых, по их словам, насчитывается около миллиона. По ее словам, вопрос гражданства особенно актуален для всех выходцев из Грузии. "Я уверена, что этот вопрос намного более болезненный и актуальный для наших соотечественников, живущих в России и не только в России, тем более сегодня, когда у многих возникло желание вернуться навсегда", – сказала Зурабишвили. При этом она задалась вопросом, почему власти не волнует вопрос соотечественников, живущих в США и Европе, которые не могут воспользоваться прямыми рейсами и им тяжело добираться в Грузию. "Грузинская мечта": восстановление полетов не означает стратегического партнерства с РФ >>"Мы должны заботиться обо всех наших гражданах или бывших гражданах. Это должно быть приоритетом для такого государства как мы, и у нас должна быть комплексная стратегия в отношении диаспор", – сказала Зурабишвили. Ранее президент в ответ на решение России отменить визовый режим для граждан Грузии и запрет на прямое авиасообщение призвала правительство ввести визы для граждан России и ужесточить контроль за их въездом. Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на призыв президента заявил, что Зурабишвили имеет право высказывать свое мнение, но внутреннюю и внешнюю политику определяет правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузии". "Грузинская мечта": восстановление полетов не означает стратегического партнерства с РФ >>В правящей партии заявили, что решение России одностороннее, так как со стороны Грузии не было никаких ограничений и запретов, и является результатом прагматичной политики власти. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , грузинская мечта, авиасообщение в грузии, грузинская диаспора