https://sputnik-georgia.ru/20230511/primety-na-den-devyati-tseliteley-2023-chto-nelzya-delat-12-maya-277589725.html

Приметы на день Девяти целителей 2023: что нельзя делать 12 мая?

Приметы на день Девяти целителей 2023: что нельзя делать 12 мая?

Православная церковь поминает 12 мая девять мучеников – Феогнида, Антипатра, Руфа, Артема, Магна, Феостиха, Фавмасия, Филимона и Феодота, пострадавших за веру... 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T20:27+0400

2023-05-11T20:27+0400

2023-05-11T20:31+0400

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календарь религиозных праздников

день памяти святого апостола андрея первозванного

андрей первозванный

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Праздник в народе называют "Девять целителей", с которым связаны многочисленные традиции, приметы и запреты. Что нельзя делать в день Девяти целителей, о народных приметах и запретах праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в день Девяти целителей протирать пыль, так как можно привлечь неприятности в будущем. Печь и просеивать муку 12 мая нельзя – это плохая примета, притягивающая болезни. По приметам нельзя в день Девяти целителей делиться своими мечтами и планами даже с самыми близкими людьми – задуманное не сбудется. Нельзя 12 мая охотиться и рыбачить – можно навредить природе и притянуть в дом несчастья. В день Девяти целителей нельзя завидовать, злиться и осуждать кого-либо – это плохая примета, предсказывающая неудачи. По приметам нельзя 12 мая лениться и перекладывайте свои обязанности и дела на других, так как можно потерять не только возможные доходы, но и репутацию. Народные приметы По народным приметам ожидается дождь, если муравьи в день Девяти целителей не выходят из муравейника. Гроза 12 мая предсказывает длительную пасмурную погоду, а если вечером безветренно – значит в ближайшие дни будет солнечно и тепло. В июне ожидаются частые дожди, если ночь на 12 мая ясная и Луна ярко светит, а если появилось много майских жуков – это явная примета, что лето предстоит засушливое. Много пчел в день Девяти целителей – это хорошая примета, обещающая богатый урожай овощей. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230511/den-prishestviya-andreya-pervozvannogo-v-gruziyu-istoriya-i-traditsii-prazdnika-277575563.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников, день памяти святого апостола андрея первозванного, андрей первозванный