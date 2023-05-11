https://sputnik-georgia.ru/20230511/reshenie-gumanitarnogo-kharaktera-peskov-o-otmene-viz-dlya-grazhdan-gruzii-277577566.html

Решение гуманитарного характера: Песков о отмене виз для граждан Грузии

Решение гуманитарного характера: Песков о отмене виз для граждан Грузии

В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан и предпринимателей обеих стран, заявил Песков 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T14:46+0400

2023-05-11T14:46+0400

2023-05-11T14:52+0400

грузия

россия

новости

дмитрий песков

владимир путин

политика

туризм

авиасообщение россии и грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1a/274294146_0:102:3005:1792_1920x0_80_0_0_de1b9e8a41335a74f3b65ce27b573582.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Возобновление полетов в Грузию и отмена виз – это решение гуманитарного характера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что по поводу дальнейших перспектив он бы "пока так далеко не забегал". Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.Песков рассказал, что в адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, и они просили принять эти решения. "Вот именно исходя из гуманитарных соображений это было. Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал", – сказал Песков в ответ на вопрос, является ли решение Кремля предпосылкой к восстановлению дипломатических отношений между странами. Захарова прокомментировала заявление Зурабишвили об отмене виз и возобновлении полетов >>Грузия не вводила санкций против России, но соблюдает все международные санкции.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, россия, новости, дмитрий песков, владимир путин, политика, туризм, авиасообщение россии и грузии