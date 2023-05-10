https://sputnik-georgia.ru/20230510/zakharova-prokommentirovala-zayavlenie-zurabishvili-ob-otmene-viz-i-vozobnovlenii-poletov-277554144.html

Захарова прокомментировала заявление Зурабишвили об отмене виз и возобновлении полетов

Захарова прокомментировала заявление Зурабишвили об отмене виз и возобновлении полетов

Президент Грузии негативно отреагировала на решение своего российского коллеги отменить визовый режим для грузинских граждан и восстановить прямое... 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T18:53+0400

2023-05-10T18:53+0400

2023-05-10T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Россия будет исходить из конкретных шагов властей Грузии и предпринимаемыми ими действий, сказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя заявление грузинского президента Саломе ЗурабишвилиБезвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. А с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация воздерживаться от продажи туров в Грузию. Президент Грузии заявила, что решение России является провокацией и большим вызовом для властей Грузии. В МИД Грузии заявили, что отмена визового режима приветствуется с гуманитарной точки зрения.Глава МИД Грузии: отмена Россией виз приветствуется>>"Во-первых, мы сегодня опубликовали развернутый комментарий на этот счет, во-вторых, мы пошли на шаги от своей, так сказать, собственной страны, на что имеем полное право. Мы заявили о своих намерениях, о готовности их реализовать, формах реализации и т. д. Вот мы свою задачу обозначили и полностью разъяснили. Дальше будем исходить из конкретных шагов и предпринимаемых действий", – заявил Захарова, отвечая на вопрос журналиста. Ранее МИД России опубликовал официальный комментарий в связи с возобновлением авиасообщения и введением безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, новости, мария захарова, владимир путин, мид россии, грузино-российские отношения