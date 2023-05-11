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Российская авиакомпания Red Wings запросила допуск на полеты в Грузию

Российская авиакомпания Red Wings запросила допуск на полеты в Грузию

Российская авиакомпания Red Wings запросила допуски в Тбилиси из Москвы, Самары и Казани 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T15:40+0400

2023-05-11T15:40+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings запросила временные допуски на полеты в столицу Грузии, Тбилиси, следует из материалов Росавиации. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.Как уточняется в материалах Росавиации, Red Wings запросила допуски в Тбилиси из Москвы, Самары и Казани.Постоянные допуски на рейсы Москва-Тбилиси имеются у компаний "Аэрофлот" и Nordwind, временные – у "Азимута". Постоянные допуски на полеты из Самары – у "Уральских авиалиний", компаний "ЮВТ Аэро" и "Смартавиа", из Казани – у "Победы", компании "ЮВТ Аэро" и Nordwind. В компании добавили, что Red Wings считает для себя полеты в Грузию интересными и перспективными. Перевозчик полагает, что направление будет востребовано у пассажиров.В парке Red Wings есть отечественные самолеты SSJ100. "Суперджеты" есть и у "Азимута". Следовательно, эти компании соответствуют условию наличия отечественных самолетов для полетов в Грузию. Остальные вышеупомянутые перевозчики летают на зарубежных судах. Грузия не вводила санкций против России, но соблюдает все международные санкции.Захарова прокомментировала заявление Зурабишвили об отмене виз и возобновлении полетов >>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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