https://sputnik-georgia.ru/20230511/usloviya-prebyvaniya-v-rossii-i-gruzii-grazhdan-pri-vzaimnykh-poezdkakh-277572226.html
Условия пребывания в России и Грузии граждан при взаимных поездках
Условия пребывания в России и Грузии граждан при взаимных поездках
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T13:26+0400
2023-05-11T13:26+0400
2023-05-11T13:38+0400
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владимир путин
мид россии
грузино-российские отношения
авиасообщение россии и грузии
россия отменила визы для граждан грузии
инфографика
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Принятое Россией решение предоставит гражданам Грузии возможность спустя 23 года свободно ездить в Россию и оставаться там в течение 90 дней из 180. И при этом не придется летать через третьи страны, то есть в вопросе авиасообщения страны возвращаются к позициям июня 2019 года – года пика туризма в Грузии.Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии?>>Для граждан России в Грузии все остается по-прежнему – безвизовое пребывание в Грузии в течение 365 дней.В инфографике Sputnik вы узнаете подробную информацию.В МИД России также пояснили, что настоящее время в отношении граждан Грузии уже действует безвизовый въезд в Россию на срок 72 часа при условии следования в страну на борту круизных судов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки и прибывающих через морские и речные порты, открытые для международного пассажирского сообщения, а также прибывающих в Россию в туристических целях на паромах, имеющих разрешение на пассажирские перевозки и заходящих в определенные соответствующими постановлениями российского правительства порты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, владимир путин, мид россии, грузино-российские отношения, авиасообщение россии и грузии, россия отменила визы для граждан грузии, инфографика, инфографика
россия, грузия, новости, владимир путин, мид россии, грузино-российские отношения, авиасообщение россии и грузии, россия отменила визы для граждан грузии, инфографика, инфографика
Условия пребывания в России и Грузии граждан при взаимных поездках
13:26 11.05.2023 (обновлено: 13:38 11.05.2023)
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая
Принятое Россией решение предоставит гражданам Грузии возможность спустя 23 года свободно ездить в Россию и оставаться там в течение 90 дней из 180. И при этом не придется летать через третьи страны, то есть в вопросе авиасообщения страны возвращаются к позициям июня 2019 года – года пика туризма в Грузии.
Для граждан России в Грузии все остается по-прежнему – безвизовое пребывание в Грузии в течение 365 дней.
В инфографике Sputnik вы узнаете подробную информацию.
В МИД России также пояснили, что настоящее время в отношении граждан Грузии уже действует безвизовый въезд в Россию на срок 72 часа при условии следования в страну на борту круизных судов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки и прибывающих через морские и речные порты, открытые для международного пассажирского сообщения, а также прибывающих в Россию в туристических целях на паромах, имеющих разрешение на пассажирские перевозки и заходящих в определенные соответствующими постановлениями российского правительства порты.