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Военная операция в Израиле: посольство Грузии предупреждает граждан

Военная операция в Израиле: посольство Грузии предупреждает граждан

Боевики "Исламского джихада" выпустили десятки ракет по израильским городам 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T10:31+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле в связи с началом военной операции в стране предупреждает своих граждан и призывает соблюдать все правила безопасности в случае срабатывания сигнала тревоги. В ночь на 9 мая Израиль начал военную операцию "Щит и стрела" по ликвидации боевиков "Исламского джихада" и его военизированной инфраструктуры в секторе Газа. Трое командиров радикального движения были ликвидированы. В ответ на обстрелы боевики "Исламского джихада" выпустили десятки ракет по израильским городам. Большинство из них было выпущено по южным городам в непосредственной близости от анклава, однако сирены также сработали в Тель-Авивском округе и пригородах. СГБ Грузии раскрыла факт международного терроризма>>Посольство Грузии в Израиле напоминает, что в том случае, если сигнал тревоги включится в тот момент, когда вы находитесь в здании, то нужно зайти в укрытие, в специальное безопасное место, закрыть окна и двери. В том случае, если вы находитесь на улице и рядом нет укрытия или ни одного здания, нужно лечь и накрыть руками голову. В случае, если сигнал включился в тот момент, когда вы находитесь в автомобиле, то нужно выйти из машины и войти в ближайшее здание или укрытие. Если нет такой возможности, то нужно выйти из машины и накрыть голову руками. Недопустимо находиться у входа зданий, в подъездах и приближаться к ракетам или другим сброшенным объектам. В случае обнаружения подобных объектов следует сообщить полиции. Если нет других инструкций, вы можете покинуть здание через 10 минут после окончания сирены/сигнала тревоги;По имеющейся информации, в результате военной операции скончался 21 человек, пострадали более 60 человек. В Израиле заявили, что порядка 400 ракет было выпущено по Израилю, примерно четверть из них упала на территории сектора Газа. Большую часть ракет уничтожили системы обороны Израиля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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