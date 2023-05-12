https://sputnik-georgia.ru/20230512/my-ne-budem-riskovat-zhiznyu-nashikh-voennykh--ministr-oborony-gruzii-277606396.html

Мы не будем рисковать жизнью наших военных – министр обороны Грузии

Мы не будем рисковать жизнью наших военных – министр обороны Грузии

Французские военные, руководившие международной миссией в Центральноафриканской Республике, где участвуют военнослужащие из Грузии, покинули миссию 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T13:20+0400

2023-05-12T13:20+0400

2023-05-12T13:28+0400

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министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузия не будет рисковать жизнью ни единого военнослужащего и всегда будет принимать решения в защиту интересов страны, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в передаче "Имеди LIVE".Контингент Сил обороны Грузии впервые присоединился к международной миссии под руководством ЕС – EUFOR RCA в Центральноафриканской Республике в июне 2014 года в составе ротного подразделения. А с января 2017 года грузинский военный контингент в ЦАР участвует в Новой военной тренировочной миссии (EUTM RCA).По словам главы грузинского оборонного ведомства, участие Грузии в миссии Евросоюза в ЦАР истекает в сентябре 2023 года.Как отметил министр обороны Грузии, страна потеряла в Афганистане 32 военнослужащих, сотни были ранены, и если бы Грузия не приняла своевременное решения покинуть миссию, то могли возникнуть проблемы.Премьер: грузинская армия – главный гарант защиты страны>>Как заявил Бурчуладзе, во время своего визита в Грузию министр обороны Португалии Элена Каррерас поблагодарила грузинскую сторону за помощь, оказанную португальским военнослужащим при покидании миссии.По информации министра обороны, в настоящее время Грузия участвует в двух международных военных учениях – в Германии и в Турции. А в текущем году Грузия будет участвовать примерно в 20 международных учениях.Как отметил Бурчуладзе, прошлый год был рекордным для Грузии – страна приняла шесть международных учений.Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимают активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово и Ираке.Грузинские военные принимали участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане 17 лет – с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой и получила название "Решительная поддержка". Подразделения покинули Афганистан по согласованному графику. Грузинские солдаты полностью вернулись на родину в конце июня 2021 году.В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там прошли более 20 тысяч военных Грузии, в рамках 107 ротаций на различных уровнях (ISAF, RSM). За это время в Афганистане погибли 32 грузинских военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, афганистан, центральноафриканская республика, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии