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Пожары в Грузии за три месяца унесли жизни 21 человека
Пожары в Грузии за три месяца унесли жизни 21 человека
Всего в Грузии в первом квартале 2023 года произошло 3 254 пожара и сгорело 135 зданий 12.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-12T10:32+0400
2023-05-12T10:32+0400
2023-05-12T10:32+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. В результате пожаров в первом квартале 2023 года в Грузии погиб 21 человек, говорится в отчете на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Что касается пострадавших при пожарах в период с 1 января по 31 марта, то их число составило 63 человека. Всего в Грузии в первом квартале 2023 года произошло 3 254 пожара и сгорело 135 зданий. Пожар в гостинице в Тбилиси – дело расследуется как поджог >>Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания, говорится в материалах на сайте "Сакстата".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, пожар, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, происшествия, новости, пожар, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Пожары в Грузии за три месяца унесли жизни 21 человека
Всего в Грузии в первом квартале 2023 года произошло 3 254 пожара и сгорело 135 зданий
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. В результате пожаров в первом квартале 2023 года в Грузии погиб 21 человек, говорится в отчете на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Что касается пострадавших при пожарах в период с 1 января по 31 марта, то их число составило 63 человека.
Всего в Грузии в первом квартале 2023 года произошло 3 254 пожара и сгорело 135 зданий.
Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания, говорится в материалах на сайте "Сакстата".