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Пожары в Грузии за три месяца унесли жизни 21 человека
Пожары в Грузии за три месяца унесли жизни 21 человека
Всего в Грузии в первом квартале 2023 года произошло 3 254 пожара и сгорело 135 зданий 12.05.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. В результате пожаров в первом квартале 2023 года в Грузии погиб 21 человек, говорится в отчете на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Что касается пострадавших при пожарах в период с 1 января по 31 марта, то их число составило 63 человека. Всего в Грузии в первом квартале 2023 года произошло 3 254 пожара и сгорело 135 зданий. Пожар в гостинице в Тбилиси – дело расследуется как поджог &gt;&gt;Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания, говорится в материалах на сайте "Сакстата".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, пожар, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, происшествия, новости, пожар, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Пожары в Грузии за три месяца унесли жизни 21 человека

10:32 12.05.2023
© photo: Sputnik / StringerКрупный пожар в отеле "Амбассадор" в центре столицы Грузии
Крупный пожар в отеле Амбассадор в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Всего в Грузии в первом квартале 2023 года произошло 3 254 пожара и сгорело 135 зданий
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. В результате пожаров в первом квартале 2023 года в Грузии погиб 21 человек, говорится в отчете на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Что касается пострадавших при пожарах в период с 1 января по 31 марта, то их число составило 63 человека.
Всего в Грузии в первом квартале 2023 года произошло 3 254 пожара и сгорело 135 зданий.
Пожар в гостинице в Тбилиси – дело расследуется как поджог >>
Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания, говорится в материалах на сайте "Сакстата".
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