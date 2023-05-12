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Уникальная выставка копий утраченных грузинских фресок XII-XIII вв. пройдет в Москве
Уникальная выставка копий утраченных грузинских фресок XII-XIII вв. пройдет в Москве
Мероприятие состоится в рамках Дней грузинской диаспоры России 12.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-12T16:01+0400
2023-05-12T16:01+0400
2023-05-12T16:40+0400
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грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Выставка "Христос посреди нас – и есть и будет", где будут представлены копии утраченных грузинских фресок XII-XIII вв., приуроченная к празднованию Дня грузинской диаспоры России, откроется 12 мая в Доме народов России, сообщили в пресс-службе проекта. Дни грузинской диаспоры России отметят в Москве грандиозной программой с 12 по 26 мая. Всего запланировано около 20 мероприятий: выставки, концерты и конференции. Также планируется проведение форума грузинской диаспоры России, молодежная конференция, пять концертов, III фестиваль грузинского танца, детский концерт и другое.Дни грузинской диаспоры России отметят в Москве грандиозной программой>>На выставке в Доме народов России будет представлена часть экспозиции древней храмовой живописи Грузии в копиях выдающегося реставратора Адольфа Овчинникова."Идея выставки "Христос посреди нас – и есть и будет" заключается в том, чтобы показать, как именно средневековая христианская культура через художественные образы и культуру объединяла народы, страны, земли, неся спасительное имя Христа. Масштабная выставка станет важным шагом в деле восстановления и укрепления культурных связей между Россией и Грузией", – говорится в сообщении. Полномасштабный выставочный проект работ Овчинникова откроется в конце 2023 года. За 60 лет работы ему удалось сделать более двух тысяч копий-реконструкций росписей древних храмов, икон в разных частях света. Около 400 произведений выполнены реставратором в Грузии. В экспозицию вошли копии росписей пещерных храмов Саберееби, церкви Святого Георгия в Ачи и других древних объектов национального культурного наследия Грузии. Выставка продлится в Доме народов России в Москве до 19 мая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, россия, москва, грузино-российские отношения, грузинская диаспора россии
культура, новости, россия, москва, грузино-российские отношения, грузинская диаспора россии
Уникальная выставка копий утраченных грузинских фресок XII-XIII вв. пройдет в Москве
16:01 12.05.2023 (обновлено: 16:40 12.05.2023)
Мероприятие состоится в рамках Дней грузинской диаспоры России
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Выставка "Христос посреди нас – и есть и будет", где будут представлены копии утраченных грузинских фресок XII-XIII вв., приуроченная к празднованию Дня грузинской диаспоры России, откроется 12 мая в Доме народов России, сообщили в пресс-службе проекта.
Дни грузинской диаспоры России отметят в Москве грандиозной программой с 12 по 26 мая. Всего запланировано около 20 мероприятий: выставки, концерты и конференции. Также планируется проведение форума грузинской диаспоры России, молодежная конференция, пять концертов, III фестиваль грузинского танца, детский концерт и другое.
На выставке в Доме народов России будет представлена часть экспозиции древней храмовой живописи Грузии в копиях выдающегося реставратора Адольфа Овчинникова.
"Идея выставки "Христос посреди нас – и есть и будет" заключается в том, чтобы показать, как именно средневековая христианская культура через художественные образы и культуру объединяла народы, страны, земли, неся спасительное имя Христа. Масштабная выставка станет важным шагом в деле восстановления и укрепления культурных связей между Россией и Грузией", – говорится в сообщении.
Полномасштабный выставочный проект работ Овчинникова откроется в конце 2023 года. За 60 лет работы ему удалось сделать более двух тысяч копий-реконструкций росписей древних храмов, икон в разных частях света.
Около 400 произведений выполнены реставратором в Грузии. В экспозицию вошли копии росписей пещерных храмов Саберееби, церкви Святого Георгия в Ачи и других древних объектов национального культурного наследия Грузии.
Выставка продлится в Доме народов России в Москве до 19 мая.