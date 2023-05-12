https://sputnik-georgia.ru/20230512/unikalnaya-vystavka-kopiy-utrachennykh-gruzinskikh-fresok-xii-xiii-vv-proydet-v-moskve-277613483.html

Уникальная выставка копий утраченных грузинских фресок XII-XIII вв. пройдет в Москве

Уникальная выставка копий утраченных грузинских фресок XII-XIII вв. пройдет в Москве

Мероприятие состоится в рамках Дней грузинской диаспоры России 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T16:01+0400

2023-05-12T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Выставка "Христос посреди нас – и есть и будет", где будут представлены копии утраченных грузинских фресок XII-XIII вв., приуроченная к празднованию Дня грузинской диаспоры России, откроется 12 мая в Доме народов России, сообщили в пресс-службе проекта. Дни грузинской диаспоры России отметят в Москве грандиозной программой с 12 по 26 мая. Всего запланировано около 20 мероприятий: выставки, концерты и конференции. Также планируется проведение форума грузинской диаспоры России, молодежная конференция, пять концертов, III фестиваль грузинского танца, детский концерт и другое.Дни грузинской диаспоры России отметят в Москве грандиозной программой>>На выставке в Доме народов России будет представлена часть экспозиции древней храмовой живописи Грузии в копиях выдающегося реставратора Адольфа Овчинникова."Идея выставки "Христос посреди нас – и есть и будет" заключается в том, чтобы показать, как именно средневековая христианская культура через художественные образы и культуру объединяла народы, страны, земли, неся спасительное имя Христа. Масштабная выставка станет важным шагом в деле восстановления и укрепления культурных связей между Россией и Грузией", – говорится в сообщении. Полномасштабный выставочный проект работ Овчинникова откроется в конце 2023 года. За 60 лет работы ему удалось сделать более двух тысяч копий-реконструкций росписей древних храмов, икон в разных частях света. Около 400 произведений выполнены реставратором в Грузии. В экспозицию вошли копии росписей пещерных храмов Саберееби, церкви Святого Георгия в Ачи и других древних объектов национального культурного наследия Грузии. Выставка продлится в Доме народов России в Москве до 19 мая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, новости, россия, москва, грузино-российские отношения, грузинская диаспора россии