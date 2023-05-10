https://sputnik-georgia.ru/20230510/dni-gruzinskoy-diaspory-rossii-otmetyat-v-moskve-grandioznoy-programmoy-277557778.html

Дни грузинской диаспоры России отметят в Москве грандиозной программой

Дни грузинской диаспоры России отметят в Москве грандиозной программой

Культурными мероприятиями мы стараемся внести позитивный вклад в повестку дня российско-грузинских отношений, заявил глава диаспоры 10.05.2023, Sputnik Грузия

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грузинская диаспора

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Дни грузинской диаспоры России отметят в Москве грандиозной программой с 12 по 26 мая, заявил Sputnik Грузия президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва. Всего запланировано около 20 мероприятий: выставки, концерты и конференции. Также планируется проведение форума грузинской диаспоры России, молодежная конференция, пять концертов, III фестиваль грузинского танца, детский концерт и другое. Среди мероприятий особенно важна уникальная выставка копий утраченных грузинских фресок XII-XIII вв., отметил Цецхладзе. Эту экспозицию можно будет посетить 12-19 мая в Доме народов России."Культурными мероприятиями мы стараемся внести позитивный вклад в повестку дня российско-грузинских отношений и показать своим детям, насколько мы сохраняем наши традиции, культуру, вносим вклад в дружбу народов", – сказал глава ФНКА. Дни грузинской диаспоры посетят руководители грузинских общин с разных уголков России, другие диаспоры и представители власти. Цецхладзе отметил, что со стороны россиян подобные мероприятия всегда вызывают большой интерес и все концерты проходят с аншлагом. Глава МИД Грузии: отмена Россией виз приветствуется >>Также он подчеркнул, что грузинскую культуру и народ Грузии в России любят, несмотря на все политические колебания, сложности в межгосударственном и политическом отношениях. "Наши народы сохранили то уважение и любовь, которую заложили предки", – резюмировал он. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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