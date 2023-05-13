https://sputnik-georgia.ru/20230513/glava-gruzinskoy-mechty-espch-podtverdil-soblyudenie-prav-saakashvili-277639791.html

Глава "Грузинской мечты": ЕСПЧ подтвердил соблюдение прав Саакашвили

Глава "Грузинской мечты": ЕСПЧ подтвердил соблюдение прав Саакашвили

ЕСПЧ дал четкий ответ на все домыслы в отношении Саакашвили и доказал их абсурдность, сказал Кобахидзе 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T19:01+0400

2023-05-13T19:01+0400

2023-05-13T19:56+0400

еспч

европейский суд по правам человека

рати брегадзе

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

украина

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что Грузия действует в соответствии с международными стандартами защиты прав человека в отношении осужденного экс-президента Грузии Михаила Сааакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. При этом он подчеркнул, что Европейский суд по правам человека дал четкий ответ на все домыслы в отношении Саакашвили и доказал их абсурдность. Он также отметил, что после решения Страсбургского суда извинения должны принести депутаты Европарламента, бывший Народный защитник Грузии, различные оппозиционные партии, но они этого не сделают, так как это был их политический выбор и они до сих пор действуют в соответствии со своими политическими интересами. Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ. Страсбургскому суду еще предстоит рассматривать дело "Саакашвили против Грузии", а пока что было принято решение лишь по вопросу о применении временной меры. Состояние Саакашвили С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса. На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Директор клиники: Саакашвили нуждается в лечении в больнице >>Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние здоровья и добиться освобождения, не раз говорил глава Минюста Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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еспч, европейский суд по правам человека, рати брегадзе, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, украина, варшава, тбилиси, грузия, политика, новости, тбилисский городской суд