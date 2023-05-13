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Жюри Грузии на "Евровидении-2023" представит солист группы Circus Mircus

Жюри Грузии на "Евровидении-2023" представит солист группы Circus Mircus

Песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году проходит в Великобритании 13.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Жюри Грузии на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" представит солист группы Circus Mircus, которая была участником конкурса в прошлом году. Песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году проходит в Великобритании. Полуфиналы конкурса уже прошли 9 и 11 мая. Сегодня, 13 мая – грандиозный финал. Грузия не прошла в финал "Евровидения" в шестой раз >>На главную сцену Ливерпуля выйдут 26 конкурсантов – 20 лидеров полуфиналов, представители "большой пятерки" и участник от Украины, которая в прошлом году заняла первое место:Представительница Грузии на "Евровидении-2023" Иру Хечанова не прошла в финал конкурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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