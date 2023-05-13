Жюри Грузии на "Евровидении-2023" представит солист группы Circus Mircus
© Courtesy of Eurovision GeorgiaГруппа Circus Mircus на конкурсе "Евровидение - 2022"
© Courtesy of Eurovision Georgia
Песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году проходит в Великобритании
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Жюри Грузии на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" представит солист группы Circus Mircus, которая была участником конкурса в прошлом году.
На Евровидении применяется 12-балльная шкала оценок: лучший исполнитель, по мнению какой-либо страны, получает 12 баллов от нее; второй призер получает 10 баллов, третий – 8, четвертый – 7, пятый – 6 и так далее до последнего участника.
Песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году проходит в Великобритании. Полуфиналы конкурса уже прошли 9 и 11 мая. Сегодня, 13 мая – грандиозный финал.
На главную сцену Ливерпуля выйдут 26 конкурсантов – 20 лидеров полуфиналов, представители "большой пятерки" и участник от Украины, которая в прошлом году заняла первое место:
Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
Швейцария: Remo Forrer – Watergun
Польша: Blanka – Solo
Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
Франция: La Zarra – Évidemment;
Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
Испания: Blanca Paloma – Eaea;
Швеция: Loreen – Tattoo
Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
Италия: Marco Mengoni – Due vite;
Эстония: Alika – Bridges
Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
Чехия: Vesna – My Sister's Crown
Австралия: Voyager – Promise
Бельгия: Gustaph – Because Of You
Армения: Brunette – Future Lover
Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna
Украина: TVORCHI – Heart Of Steel
Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
Литва: Monika Linkyte – Stay
Израиль: Noa Kirel – Unicorn
Словения: Joker Out – Carpe Diem
Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song.
Представительница Грузии на "Евровидении-2023" Иру Хечанова не прошла в финал конкурса.