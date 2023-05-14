https://sputnik-georgia.ru/20230514/g7-planiruet-snizit-postavki-rossiyskikh-energonositeley-277651403.html

G7 планирует снизить поставки российских энергоносителей

G7 планирует снизить поставки российских энергоносителей

В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T13:01+0400

2023-05-14T13:01+0400

2023-05-14T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Проект заявления стран "Большой семерки" (G7) по итогам саммита в Хиросиме содержит указание на планы и дальше сокращать использование российских энергоносителей, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект."Согласно проекту заявления G7, попавшему в распоряжение Financial Times, группа ведущих экономик мира будет и дальше сокращать использование российских источников энергии…, по крайней мере до "разрешения конфликта", – говорится в сообщении.Вместе с тем, издание полагает, что эти меры вряд ли повлияют на поставки газа в ближайшее время.Российский газ начал дробить Европу на части >>В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, g7, хиросима, европа, япония, россия, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022