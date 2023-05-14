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Голосование на выборах в Турции завершилось – начался подсчет результатов
Голосование на выборах в Турции завершилось – начался подсчет результатов
Высший избирательный совет Турции обнародует предварительные результаты в ночь на понедельник 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Голосование на выборах президента и депутатов парламента Турции завершилось, избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени (18:00 тбс). Избиратели в течение девяти часов (начиная с 09:00 тбс) выбирали президента, которому предстоит править страной ближайшие пять лет, и депутатов 600-местного парламента. По данным, опубликованным Высшим избирательным советом (YSK), в 81 провинции были установлены более 191 тысячи урн. В итоговый список кандидатов в президенты вошли действующий глава государства, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса", единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Тюрколог: США устроят в Турции оранжевую революцию, если на выборах победит Эрдоган &gt;&gt;Согласно информации телеканал A Haber, после подсчета бюллетеней из более 9% избирательных урн Эрдоган набирает свыше 59,47% голосов, Кылычдароглу – 34,79% на президентских выборах. Телеканал уточнил, что результаты голосования меняются каждую минуту.Высший избирательный совет (YSK) ранее обещал ночью обнародовать предварительные результаты выборов. Согласно графику, подготовленному YSK, окончательные результаты выборов должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, реджеп тайип эрдоган, политика, турция, президентские выборы
в мире, новости, реджеп тайип эрдоган, политика, турция, президентские выборы

Голосование на выборах в Турции завершилось – начался подсчет результатов

20:02 14.05.2023 (обновлено: 20:15 14.05.2023)
© photo: Sputnik / Sertach Kayar / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на одном из избирательных участков в Стамбуле
Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Стамбуле - Sputnik Грузия, 1920, 14.05.2023
© photo: Sputnik / Sertach Kayar
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Высший избирательный совет Турции обнародует предварительные результаты в ночь на понедельник
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Голосование на выборах президента и депутатов парламента Турции завершилось, избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени (18:00 тбс).
Избиратели в течение девяти часов (начиная с 09:00 тбс) выбирали президента, которому предстоит править страной ближайшие пять лет, и депутатов 600-местного парламента.
По данным, опубликованным Высшим избирательным советом (YSK), в 81 провинции были установлены более 191 тысячи урн.
В итоговый список кандидатов в президенты вошли действующий глава государства, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса", единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Тюрколог: США устроят в Турции оранжевую революцию, если на выборах победит Эрдоган >>
Согласно информации телеканал A Haber, после подсчета бюллетеней из более 9% избирательных урн Эрдоган набирает свыше 59,47% голосов, Кылычдароглу – 34,79% на президентских выборах. Телеканал уточнил, что результаты голосования меняются каждую минуту.
Высший избирательный совет (YSK) ранее обещал ночью обнародовать предварительные результаты выборов. Согласно графику, подготовленному YSK, окончательные результаты выборов должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.
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