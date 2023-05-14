https://sputnik-georgia.ru/20230514/gruzinskie-dzyudoisty-zavoevali-bronzu-v-komandnykh-sorevnovaniya-na-chempionate-mira-277665456.html

Грузинские дзюдоисты завоевали бронзу в командных соревнования на чемпионате мира

Грузинские дзюдоисты завоевали бронзу в командных соревнования на чемпионате мира

В мужском командном зачете сборная Грузии зафиксировала исторический результат и заняла первое место 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T23:22+0400

2023-05-14T23:22+0400

2023-05-14T23:22+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо победила в матче за третье место и завоевала борнзу в командных соревнования на чемпионате мира в Дохе.В полуфинале грузинские дзюдоисты уступили команде Японии, но в матче за первое место победили сборную Германии. Свои поединки выиграли Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Лаша Бекаури (90 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг) и Этер Липартелиан (57 кг).В мужском командном зачете сборная Грузии зафиксировала исторический результат и заняла первое место на чемпионате мира.Грузинский финал состоялся на чемпионате мира по дзюдо в Дохе >>У сборной Грузии в копилке две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. Лука Майсурадзе (90 кг) и Тато Григалашвили (81 кг) стали чемпионами мира, Лаша Бекаури (90 кг) стал вице-чемпионом, а 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг) занял третье место на турнире.Существенным дополнением к медалям станут рейтинговые очки олимпийской квалификации к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Призовой фонд состязаний – 800 тысяч евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, доха, лаша бекаури, лаша шавдатуашвили, гурам тушишвили