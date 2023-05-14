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Победителем "Евровидения - 2023" стала Швеция

Победителем "Евровидения - 2023" стала Швеция

В этом году конкурс проходил в Великобритании, в Ливерпуле 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T03:02+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Победителем международного песенного конкурса "Евровидение - 2023", который прошел в Великобритании, стала представительница Швеции, певица Loreen с песней Tattoo.Второе место досталось Финлядии — исполнителю Käärijä с песней Cha Cha Cha. Третье — Израилю, певице Noa Kirel с песней Unicorn.Далее, 4 место - Италия, 5 - Норвегия, 6 - Украина, 7 - Бельгия, 8 - Эстония, 9 - Австралия. И замыкает десятку победителей Чехия.В финале на главную сцену Ливерпуля вышли 26 конкурсантов – 20 лидеров полуфиналов, представители "большой пятерки" и участник от Украины, которая в прошлом году заняла первое место. Всего в конкурсе выступило 37 стран. Грузия не прошла в финал "Евровидения" в шестой раз подряд >>Представительница Грузии на "Евровидении-2023" Иру Хечанова не прошла в финал конкурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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