https://sputnik-georgia.ru/20230514/ranenie-pri-zaderzhanii-v-tbilisi---spetssluzhba-gruzii-raskryla-podrobnosti-277652143.html

Ранение при задержании в Тбилиси – спецслужба Грузии раскрыла подробности

Ранение при задержании в Тбилиси – спецслужба Грузии раскрыла подробности

Пострадавший отказался от сотрудничать со следствием и предстать перед следственным органом, говорится в заявлении 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T14:06+0400

2023-05-14T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Специальная следственная служба с 31 марта 2023 года расследует факт ранения полицейскими жителя Тбилиси при задержании и ждет ответа экспертиз по делу, говорится в заявлении ведомства. Тему о ранении задержанного подняла телекомпания "ТВ Пирвели". По ее данным, из-за того, что обвиняемый полицейский – сын депутата правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", Специальная следственная служба затягивает с расследованием. "Несмотря на то, что Специальная следственная служба предоставила журналисту подробную информацию о ведущемся расследовании и пояснила, что следственные действия, необходимые для принятия решения по делу не исчерпаны и ни одна из 6 текущих экспертиз не завершена, упомянутая телекомпания обвинил орган в умышленном затягивании расследования дела, что еще раз указывает на попытку журналиста дискредитировать следственный орган, рассказывая о ложных версиях "сокрытия преступления" и распространяя недостоверную информацию", – отмечается в заявлении. По данным следственной службы, сотрудник полиции открыл огонь после того, как подозреваемый, у которого был в руках предмет, похожий на оружие, начал убегать от правоохранителей. За время работы Специальная следственная служба возбудила 378 уголовных дел >> Пострадавший был легко ранен в ногу. По данным следствия, уже опрошены сотрудники полиции, участвовавшие в инциденте, и люди, находившиеся вблизи места происшествия. При этом следственная служба отмечает, что пострадавший отказался сотрудничать со следствием и предстать перед следственным органом. Более того, потерпевший сообщил, что претензий к сотрудникам полиции не имеет. Между тем, следствие назначило экспертизу видео с камер наблюдения с места происшествия. Также проводятся судебно-медицинская, баллистическая, трассологическая, дактилоскопическая и химико-биологическая экспертизы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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