https://sputnik-georgia.ru/20230514/v-gruzii-raskryto-delo-o-torgovle-rebenkom-277651544.html

В Грузии раскрыто дело о торговле ребенком

В Грузии раскрыто дело о торговле ребенком

Задержанным грозит от 14 до 17 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в торговле несовершеннолетними 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T13:33+0400

2023-05-14T13:33+0400

2023-05-14T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Сотрудники полиции задержали четырех женщин по делу о торговле несовершеннолетним в Грузии, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, операция проводилась управлением борьбы с незаконной миграцией и трефикингом департамента борьбы с организованной преступностью совместно с прокуратурой Грузии. Среди четырех задержанных, одна уже отбывала условное наказание за совершенное ранее преступление. О самом факте торговли ребенком следствие не распространяется, однако сообщило, что задержанные оказывали психологическое давление на маленьких детей и систематически заставляли их продавать цветы и просить милостыню, после присваивая деньги себе. Также по версии расследования, они оскорбляли и избивали детей, если те не исполняли их наказаний. Теперь задержанным грозит от 14 до 17 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в торговле несовершеннолетними. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, трефикинг