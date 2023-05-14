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В Грузии раскрыто дело о торговле ребенком
В Грузии раскрыто дело о торговле ребенком
Задержанным грозит от 14 до 17 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в торговле несовершеннолетними 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T13:33+0400
2023-05-14T13:33+0400
2023-05-14T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Сотрудники полиции задержали четырех женщин по делу о торговле несовершеннолетним в Грузии, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, операция проводилась управлением борьбы с незаконной миграцией и трефикингом департамента борьбы с организованной преступностью совместно с прокуратурой Грузии. Среди четырех задержанных, одна уже отбывала условное наказание за совершенное ранее преступление. О самом факте торговли ребенком следствие не распространяется, однако сообщило, что задержанные оказывали психологическое давление на маленьких детей и систематически заставляли их продавать цветы и просить милостыню, после присваивая деньги себе. Также по версии расследования, они оскорбляли и избивали детей, если те не исполняли их наказаний. Теперь задержанным грозит от 14 до 17 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в торговле несовершеннолетними. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, трефикинг
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, трефикинг
В Грузии раскрыто дело о торговле ребенком
Задержанным грозит от 14 до 17 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в торговле несовершеннолетними
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Сотрудники полиции задержали четырех женщин по делу о торговле несовершеннолетним в Грузии, говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, операция проводилась управлением борьбы с незаконной миграцией и трефикингом департамента борьбы с организованной преступностью совместно с прокуратурой Грузии.
Среди четырех задержанных, одна уже отбывала условное наказание за совершенное ранее преступление.
О самом факте торговли ребенком следствие не распространяется, однако сообщило, что задержанные оказывали психологическое давление на маленьких детей и систематически заставляли их продавать цветы и просить милостыню, после присваивая деньги себе.
Также по версии расследования, они оскорбляли и избивали детей, если те не исполняли их наказаний.
Теперь задержанным грозит от 14 до 17 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в торговле несовершеннолетними.