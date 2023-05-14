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Выборы президента и парламента проходят в Турции
Выборы президента и парламента проходят в Турции
Право проголосовать внутри страны имеют 60 миллионов 721 тысяча 475 граждан, большинство составляют женщины – более 30,7 миллиона 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T09:36+0400
2023-05-14T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Избирательные участки открылись в воскресенье в Турции для желающих проголосовать на выборах президента и депутатов парламента, участки будут открыты до 17:00 (совпадает с мск). Избиратели будут выбирать президента, которому предстоит править страной ближайшие пять лет, и депутатов 600-местного парламента. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого.По данным, опубликованным Высшей избирательной комиссией (YSK), в 81 провинции будут установлены более 191 тысячи урн. Право проголосовать внутри страны имеют 60 миллионов 721 тысяча 475 граждан, большинство составляют женщины – более 30,7 миллиона. Впервые в жизни проголосуют более 4,9 миллиона человек, если же будет проводиться второй тур президентских выборов, то к 28 мая число голосующих впервые увеличится на 47 тысяч 523 человека, сообщил ранее глава комиссии Ахмет Йенер. Названа дата голосования для граждан Турции, проживающих в Грузии >>Голосование на зарубежных участках шло с 27 апреля по 9 мая, свой выбор сделали более 1,8 миллиона граждан. На погранпереходах голосование также шло с 27 апреля, но завершится лишь в воскресенье в 17:00. Явка на участках в зарубежных представительствах Турции в 73 странах превысила 53% и стала рекордной, сообщил ранее Йенер. В день выборов запрещена продажа алкогольных напитков, закрыты кафе, свадьбы разрешено проводить после 18:00. Согласно графику, подготовленному YSK, окончательные результаты выборов должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган, парламентские выборы, президентские выборы
в мире, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган, парламентские выборы, президентские выборы
Выборы президента и парламента проходят в Турции
09:36 14.05.2023 (обновлено: 10:00 14.05.2023)
Право проголосовать внутри страны имеют 60 миллионов 721 тысяча 475 граждан, большинство составляют женщины – более 30,7 миллиона
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Избирательные участки открылись в воскресенье в Турции для желающих проголосовать на выборах президента и депутатов парламента, участки будут открыты до 17:00 (совпадает с мск).
Избиратели будут выбирать президента, которому предстоит править страной ближайшие пять лет, и депутатов 600-местного парламента.
В итоговый список кандидатов в президенты вошли действующий глава государства 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса", единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого.
По данным, опубликованным Высшей избирательной комиссией (YSK), в 81 провинции будут установлены более 191 тысячи урн.
Право проголосовать внутри страны имеют 60 миллионов 721 тысяча 475 граждан, большинство составляют женщины – более 30,7 миллиона.
Впервые в жизни проголосуют более 4,9 миллиона человек, если же будет проводиться второй тур президентских выборов, то к 28 мая число голосующих впервые увеличится на 47 тысяч 523 человека, сообщил ранее глава комиссии Ахмет Йенер.
Голосование на зарубежных участках шло с 27 апреля по 9 мая, свой выбор сделали более 1,8 миллиона граждан. На погранпереходах голосование также шло с 27 апреля, но завершится лишь в воскресенье в 17:00. Явка на участках в зарубежных представительствах Турции в 73 странах превысила 53% и стала рекордной, сообщил ранее Йенер.
В день выборов запрещена продажа алкогольных напитков, закрыты кафе, свадьбы разрешено проводить после 18:00.
Согласно графику, подготовленному YSK, окончательные результаты выборов должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.