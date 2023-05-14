https://sputnik-georgia.ru/20230514/zaklyuchennye-v-gruzii-naskolko-zapolneny-gruzinskie-tyurmy-277641930.html

Заключенные в Грузии: насколько заполнены грузинские тюрьмы?

Заключенные в Грузии: насколько заполнены грузинские тюрьмы?

Общее число заключенных в Грузии составило 0,26% от общего населения страны 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T09:01+0400

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2023-05-14T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

сакстат

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 апреля 2023 года, составило 9 287 человек, из которых 340 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). Все 13 тюрем, существующих Грузии на 1 апреля, заполнены на 82,6%. Из общего числа заключенных только 19,4% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к разным срокам. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 30 несовершеннолетних и 69 человек старше 70 лет. Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Рустави и в Глданской тюрьме в Тбилиси. Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 апреля в Грузии насчитывалось около 1,9 тысячи, то тут так же лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 11 несовершеннолетних и 10 человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 188 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 апреля 2023 года в тюрьмах Грузии находились 675 граждан из 47 иностранных государств, что составляет 6,7% от общего числа осужденных. Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Смертность заключенных В тюрьмах Грузии от различных болезней с начала 2023 года скончалось трое заключенных. Причиной смерти одного из них стал гипертонический криз и инсульт, другого – острая дыхательная недостаточность, кома и остановка сердца, а третьего – сепсис и болезни почек. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 23,3 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает около 1,2 тысячи женщин и 91 несовершеннолетний.Отца и соседа на западе Грузии обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней >>При этом на условном сроке находятся 359 иностранцев из 25 стран, среди которых граждане РФ, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Из них 28 женщин и трое несовершеннолетних. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, грузия, тюрьма, тюрьма №7, национальная служба статистики грузии "сакстат", сакстат