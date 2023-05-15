https://sputnik-georgia.ru/20230515/chast-biblioteki-obrushilas-v-khashuri--deti-vybralis-za-neskolko-minut-do-proisshestviya-277695899.html
Часть библиотеки обрушилась в Хашури – дети покинули здание за минуты до инцидента
Часть библиотеки обрушилась в Хашури – дети покинули здание за минуты до инцидента
Ежедневно в библиотеке находились около 20 сотрудников и десятки учеников, которые посещали там различные кружки 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T16:58+0400
2023-05-15T16:58+0400
2023-05-15T17:09+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Часть здания главной библиотеки города Хашури (регион Шида Картли) обрушилась через несколько минут после того, как помещение покинули дети, сообщила телекомпания "Мтавари". По данным СМИ, здание библиотеки отремонтировали пять лет назад, однако вскоре сотрудники обнаружили трещины, о чем сообщили местным властям. В здании библиотеки проводили разные образовательные кружки для детей. Соответственно, там ежедневно находились около 20 сотрудников и десятки учеников.В воскресенье за несколько минут до того, как произошел инцидент, читальный зал покинули дети, которые посещают кружок английского языка. По словам сотрудника библиотеки, в результате инцидента вся документация уничтожена, и они остались буквально "с одной ручкой и бумагой" на руках. Местные власти пока не делали каких-либо официальных заявлений. Неизвестно и то, когда начнутся восстановительные работы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, хашури, шида картли
Часть библиотеки обрушилась в Хашури – дети покинули здание за минуты до инцидента
16:58 15.05.2023 (обновлено: 17:09 15.05.2023)
Ежедневно в библиотеке находились около 20 сотрудников и десятки учеников, которые посещали там различные кружки
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Часть здания главной библиотеки города Хашури (регион Шида Картли) обрушилась через несколько минут после того, как помещение покинули дети, сообщила телекомпания "Мтавари".
По данным СМИ, здание библиотеки отремонтировали пять лет назад, однако вскоре сотрудники обнаружили трещины, о чем сообщили местным властям. В здании библиотеки проводили разные образовательные кружки для детей. Соответственно, там ежедневно находились около 20 сотрудников и десятки учеников.
В воскресенье за несколько минут до того, как произошел инцидент, читальный зал покинули дети, которые посещают кружок английского языка.
По словам сотрудника библиотеки, в результате инцидента вся документация уничтожена, и они остались буквально "с одной ручкой и бумагой" на руках.
Местные власти пока не делали каких-либо официальных заявлений. Неизвестно и то, когда начнутся восстановительные работы.