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ЕС хочет проложить интернет-кабель через Черное море в Грузию

ЕС хочет проложить интернет-кабель через Черное море в Грузию

Евросоюз и Грузия определили потребность прокладки такого кабеля в 2021 году 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T10:02+0400

2023-05-15T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. ЕС планирует проложить подводный интернет-кабель через Черное море, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от линий, проходящих через РФ, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии.Как сообщается, кабель стоимостью 45 миллионов евро и протяженностью 1 100 километров "свяжет страны-члены ЕС с Кавказом через международные воды Черного моря".Согласно документу, проект направлен на снижение "зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию".Как пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с предложением, ЕС и Грузия определили потребность прокладки такого кабеля в 2021 году, однако конфликт на Украине придал проекту дополнительный импульс. При этом отмечается, что вопросы о выполнимости и сроках реализации проекта все еще остаются.Первая встреча на высоком уровне по вопросу черноморского кабеля прошла в Тбилиси >>По данным источников издания, возможность прокладки кабельного маршрута через Черное море также изучает компания Vodafone. Проект под названием Kardessa соединит Украину с Болгарией, Турцией и Грузией, а затем продолжится под землей, соединяя с Арменией и Казахстаном, и далее пойдет в Азию.ЕС также планирует проложить отдельный электрический кабель по дну Черного моря в рамках программы Global Gateway, который соединит Венгрию и Румынию с Грузией и Азербайджаном, чтобы усилить "безопасность поставок" блока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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