https://sputnik-georgia.ru/20230515/gruziya-ne-rassmatrivaet-vosstanovlenie-zheleznodorozhnogo-soobscheniya-s-rossiey-277666864.html

Грузия не рассматривает восстановление железнодорожного сообщения с Россией

Грузия не рассматривает восстановление железнодорожного сообщения с Россией

Железнодорожного сообщения между Грузией и Россией нет с начала 90-х годов, когда Грузия потеряла контроль над Абхазией 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T09:01+0400

2023-05-15T09:01+0400

2023-05-15T09:01+0400

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авиасообщение россии и грузии

россия отменила визы для граждан грузии

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ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией не стоит в повестке дня, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. После этого, ряд СМИ стали обсуждать вопрос восстановления железнодорожного сообщения. Железнодорожного сообщения между Грузией и РОссией нет с начала 90-х годов, когда Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионов (Южной Осетией). Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. Вступило в силу решение об отмене Россией виз для граждан Грузии >>Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, россия, железнодорожное сообщение, ираклий кобахидзе, авиасообщение россии и грузии, россия отменила визы для граждан грузии