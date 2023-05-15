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Вступило в силу решение об отмене Россией виз для граждан Грузии

Вступило в силу решение об отмене Россией виз для граждан Грузии

Граждане Грузии смогут въезжать в Россию в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T00:01+0400

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россия отменила визы для граждан грузии

авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Вступил в силу указ президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии, который действовал 23 года. Согласно указу, граждане Грузии смогут без визы, только на основании действительных документов въезжать в Россию и оставаться там на срок 90 дней. В МИД России пояснили с 15 мая граждане Грузии смогут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения. Реакции в ГрузииВласти Грузии поприветствовали решение России отменить визовый режим. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия может только приветствовать любое решение, которое идет на пользу ее гражданам. А вот президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая как глава парламентской республики, не влияет на решения правительства, назвала такие действия провокацией и в ответ предложила ввести визовый режим для граждан России. Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии? >>Что касается грузинского общество, то оно также разделилось на две части: одни обрадовались возможности поехать свободно к родственникам и друзьям, а вторые увидели угрозу для страны с точки зрения безопасности. Польза для Грузии Для Грузии Россия станет 75-й страной, куда граждане Грузии смогут ездить без виз. В данный момент виза гражданам Грузии не требуется для посещения стран Шенгенской зоны, стран Южной Америки, Ирана, Турции, Малайзии и практически всех стран бывшего СССР кроме Туркменистана. Также граждане Грузии пользуются упрощенным визовым еще в 50 странах мира. Немного истории Визовый режим для граждан Грузии Россия ввела в декабре 2000 года, назвав это временной мерой. Российские власти тогда объяснили эту меру необходимостью предотвратить проникновение в Россию с территории Грузии чеченских боевиков. Премьер: отмена Россией виз упростит жизнь гражданам Грузии >>Тогда в декабре 2000 на то время президент Грузии Эдуард Шеварднадзе отметил, что у грузин "есть чувство ущербности, ибо Грузия - единственная в СНГ страна, на границе с которой Россия установила визовой режим". Получение виз в Россию для граждан Грузии было особенно сложным в период с 2009 по 2015 год. После этого получить визу в Россию стало немного проще, но все равно гражданам Грузии требовалось приглашение для получения визы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, россия, новости, общество, политика, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение в грузии