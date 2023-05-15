https://sputnik-georgia.ru/20230515/kakogo-chisla-prazdnuyut-den-svyatogo-dukha-2023-tserkovnyy-kalendar-277702651.html

Какого числа празднуют день Святого Духа 2023? Церковный календарь

Какого числа празднуют день Святого Духа 2023? Церковный календарь

Праздник, посвященный Святому Духу, Третьей Ипостаси Триединого Бога, не имеет в церковном календаре постоянной даты 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T21:52+0400

2023-05-15T21:52+0400

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День Святого Духа, или Духов день, по православному церковному календарю празднуют на 51-й день после Пасхи, а католики вместе с Троицей – на 50-й день после Пасхи. Светлое Воскресение Христово в 2023-м католики отпраздновали 9 апреля, а православные – 16 апреля. Какого числа по церковному календарю верующие празднуют день Святого Духа в 2023-м, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа Духов день? По церковному календарю в 2023-м праздник Святой Троицы католики празднуют 28 мая, а православные – через неделю, 4 июня. Следовательно, день Святого Духа, или Духов день, в 2023-м православные празднуют 5 июня. Святой Дух – это третья ипостась Святой Троицы, был явлен миру видимым образом на 50-й день после Пасхи ветром, шумом с неба и огненными языками пламени. Евангелие повествует, что в Сионской горнице, где постоянно после Христова Вознесения молились апостолы, в третьем часу дня начался шум, как от сильной бури, и на каждого из учеников Спасителя сошел Святой Дух в виде огненных языков, наделяя их способностью говорить на разных языках и исцелять больных. Так сионская горница стала первым христианским храмом, а апостолы, наделенные Господом даром пророчествовать и исцелять, разошлись по миру и проповедовали в самых дальних его уголках. Поэтому день Святого Духа считают днем рождения Церкви. День Святого Духа по церковному календарю – важный христианский праздник, установленный ради величия Пресвятого и Животворящего Духа, который во всем един с Богом-Отцом и Богом-Сыном. Впервые понедельник после Троицы стали именовать днем Святого Духа примерно в IX веке. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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