https://sputnik-georgia.ru/20230515/my-ne-vvodim-sanktsii-protiv-rossii---lider-gruzinskoy-mechty-277682550.html

Грузия не делает то, что будет воспринято как санкции против России – Кобахидзе

Грузия не делает то, что будет воспринято как санкции против России – Кобахидзе

Россия сняла заперт на прямое авиасообщение в Грузией 10 мая 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T14:16+0400

2023-05-15T14:16+0400

2023-05-15T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Отказ в предоставлении Росавиации технических документов в связи со снятием запрета на прямое авиасообщение между странами означало бы введение санкций против России, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в ответ на критику оппозиции. Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. По его словам, веденный Россией в свое время запрет на прямое авиасообщение было наказанием граждан Грузии. Сегодня, по словам депутата, это наказание снято. "Мы не вводим санкции против Российской Федерации, поэтому наша позиция на этот счет четкая и однозначная", – сказал Кобахидзе.По его словам, этот подход совершенно понятный, и власти Грузии сделали четкое заявление по этому поводу. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил население и западных партнеров страны в том, что полеты будут осуществляться только на тех самолетах и тех компаний, на которых не распространяются антироссийские санкции. Какие авиакомпании России смогут летать в Грузию – разъяснение Объединения аэропортов>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, москва, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, авиасообщение в грузии