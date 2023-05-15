https://sputnik-georgia.ru/20230515/kakie-aviakompanii-rossii-smogut-letat-v-gruziyu--razyasnenie-obedineniya-aeroportov-277678441.html

Какие авиакомпании России смогут летать в Грузию – разъяснение Объединения аэропортов

Какие авиакомпании России смогут летать в Грузию – разъяснение Объединения аэропортов

Решение о том, что авиаперелеты между Грузией и Россией будут выполняться авиакомпаниями, которые не входят в санкционный список, распространяется на все... 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T12:13+0400

2023-05-15T12:13+0400

2023-05-15T13:01+0400

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Полеты между Грузией и Россией из всех трех международных аэропортов страны будут выполняться только теми авиакомпаниями и самолетами, которые не включены в санкционный список, говорится в заявлении Объединения аэропортов Грузии. Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. Из-за высокого общественного интереса в компании еще раз разъясняют, что решение распространяется на все международные аэропорты: Тбилисский международный аэропорт им. Шота Руставели, Кутаисский международный аэропорт им. Давида Агмашенебели и Батумский международный аэропорт им. Александра Карлвели. Ранее власти Грузии заявили, что летать в Грузию смогут только те компании и самолеты, которые не попали под международные санкции. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверил, что полеты будут осуществляться только на тех самолетах и тех компаний, на которые не распространяются антироссийские санкции. Вступило в силу решение об отмене Россией виз для граждан Грузии>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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авиасообщение россии и грузии, грузия, экономика, новости, владимир путин, тбилиси, москва, объединение аэропортов грузии