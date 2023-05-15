https://sputnik-georgia.ru/20230515/narodnye-primety-na-mavru-rassadnitsu-2023-chto-nelzya-delat-16-maya-277700182.html

Народные приметы на Мавру Рассадницу 2023: что нельзя делать 16 мая?

Народные приметы на Мавру Рассадницу 2023: что нельзя делать 16 мая?

По православному церковному календарю 16 мая поминают мучеников Тимофея и Мавру, пострадавших в III веке за Христову веру 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T19:38+0400

2023-05-15T19:38+0400

2023-05-15T19:38+0400

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В народном календаре праздник называют Мавра Рассадница, с ним связаны многочисленные приметы и запреты. Что нельзя делать на Мавру Рассадницу: о народных приметах 16 мая читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По приметам мужчинам на Мавру Рассадницу нельзя сажать растения – урожая не будет, поэтому 16 мая мужской половине лучше не заходить в огород и делать другую работу по хозяйству. Супругам нельзя на Мавру Рассадницу ссориться и ругаться – это плохая примета, можно весь год провести в скандалах. Нельзя 16 мая проливать молоко – даже маленькая капелька может стать предвестником неприятностей и неудач. На Мавру Рассадницу нельзя грустить, завидовать, сплетничать, а также общаться с людьми, вызывающими негативные эмоции – по приметам можно впасть в депрессию, которая затянется надолго. Нельзя 16 мая покупать, дарить или получать носовые платки – это плохая примета, привлекающая болезни. Народные приметы По народным приметам ожидается дождь, если утром 16 мая нет росы, а если утки массово машут крыльями – значит, ожидается ураган. Солнечный день на Мавру Рассадницу обещает обильный урожай огурцов, а если по небу 16 мая плывут узорные облака – это явная примета, что грибов и ягод в этом году будет много. По черемухе на Мавру Рассадницу предсказывали, каким будет лето – по народным приметам, если 16 мая на ней много цветов, лето предстоит дождливое, а если она зацвела раньше обычно – значит, летний сезон будет жарким, а осень – теплой. По народным приметам, если на Мавру Рассадницу с утра слышен соловьиный хор, значит, в ближайшие дни погода будет солнечной и теплой, а если небо заволокло грозовыми тучами – предстоят пасмурные и прохладные дни. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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