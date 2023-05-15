https://sputnik-georgia.ru/20230515/pozhar-v-tsentre-tbilisi-potushen-277696404.html

Пожар в центре Тбилиси потушен

Пожар в центре Тбилиси потушен

Из здания эвакуировали местных жителей, информации о пострадавших при пожаре не поступало 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T17:16+0400

2023-05-15T17:16+0400

2023-05-15T17:16+0400

грузия

происшествия

новости

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

пожар

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Пожар в жилом многоквартирном доме в центре Тбилиси ликвидирован, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Пожар вспыхнул в понедельник днем в доме на улице Табукавшили. По информации очевидцев, горящий дом находится за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel, которая расположена на проспекте Руставели. На месте возгорания работали 13 пожарно-спасательных экипажей, бригады скорой медпомощи и патрульная полиция. На данный момент идет обработка дымящихся очагов.Из здания эвакуировали местных жителей. Информация о пострадавших при пожаре не поступала. Задымление было настолько сильным, что чувствовалось на проспекте Руставели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар