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Пожар в центре Тбилиси потушен
Пожар в центре Тбилиси потушен
Из здания эвакуировали местных жителей, информации о пострадавших при пожаре не поступало 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T17:16+0400
2023-05-15T17:16+0400
грузия
происшествия
новости
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
пожар
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Пожар в жилом многоквартирном доме в центре Тбилиси ликвидирован, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Пожар вспыхнул в понедельник днем в доме на улице Табукавшили. По информации очевидцев, горящий дом находится за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel, которая расположена на проспекте Руставели. На месте возгорания работали 13 пожарно-спасательных экипажей, бригады скорой медпомощи и патрульная полиция. На данный момент идет обработка дымящихся очагов.Из здания эвакуировали местных жителей. Информация о пострадавших при пожаре не поступала. Задымление было настолько сильным, что чувствовалось на проспекте Руставели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар

Пожар в центре Тбилиси потушен

17:16 15.05.2023
© photo: Sputnik / StringerКрупный пожар в центре столицы Грузии на улице Табукашвили
Крупный пожар в центре столицы Грузии на улице Табукашвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Из здания эвакуировали местных жителей, информации о пострадавших при пожаре не поступало
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Пожар в жилом многоквартирном доме в центре Тбилиси ликвидирован, сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Пожар вспыхнул в понедельник днем в доме на улице Табукавшили. По информации очевидцев, горящий дом находится за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel, которая расположена на проспекте Руставели.

"Существовал риск распространения огня, однако благодаря беспрерывной работе пожарных пожар удалось потушить", – говорится в сообщении.

На месте возгорания работали 13 пожарно-спасательных экипажей, бригады скорой медпомощи и патрульная полиция. На данный момент идет обработка дымящихся очагов.
Из здания эвакуировали местных жителей. Информация о пострадавших при пожаре не поступала. Задымление было настолько сильным, что чувствовалось на проспекте Руставели.
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