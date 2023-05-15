https://sputnik-georgia.ru/20230515/premer-gruzii-otpravilsya-s-vizitom-v-islandiyu-277696742.html

Премьер Грузии отправился с визитом в Исландию

Премьер Грузии отправился с визитом в Исландию

В Рейкьявике 16-17 мая состоится саммит глав государств и правительств 46 государств – членов Совета Европы 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T17:38+0400

2023-05-15T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с визитом в Исландию, где примет участие в четвертом саммите глав государств и правительств Совета Европы, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии. В Рейкьявике 16-17 мая состоится саммит глав государств и правительств 46 государств – членов Совета Европы. Это четвертый саммит СЕ с момента его создания в 1949 году. По данным пресс-службы, Гарибашвили выступит с речью перед участниками саммита. Орбан: у премьера Грузии многому можно научиться >>В состав делегации, возглавляемой премьер-министром, входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава аппарата правительства Реваз Джавелидзе. В конце саммита Исландия передаст Латвии председательство в Комитете министров Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, совет европы, исландия