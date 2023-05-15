https://sputnik-georgia.ru/20230515/skolko-gaza-poluchila-gruziya-iz-azerbaydzhana-s-nachala-goda-277667541.html

Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года

Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года

В январе-апреле в Азербайджане было добыто 16,2 млрд кубометров газа, что на 2,6% больше аналогичного периода прошлого года 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T08:32+0400

2023-05-15T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузия в январе-апреле 2023 года получила из Азербайджана 1,1 миллиарда кубометров газа, написал на своей странице в Twitter министр энергетики Парвиз Шахбазов.Азербайджан в январе-апреле этого года увеличил экспорт газа на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поставив на мировые рынки 8,4 млрд кубометров, сообщил Sputnik Азербайджан.По его словам, в январе-апреле в Азербайджане было добыто 16,2 млрд кубометров газа, что на 2,6%% больше аналогичного периода прошлого года.Кроме того, добавил министр, из 10,2 млн тонн нефти, добытой в Азербайджане в январе-апреле этого года, за рубеж экспортировано 8,5 млн тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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