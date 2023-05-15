https://sputnik-georgia.ru/20230515/ubiystvo-zhenschiny-na-kladbische-v-tbilisi--prisyazhnye-vynesli-obvinitelnyy-prigovor-277697707.html

Убийство женщины на кладбище в Тбилиси – присяжные вынесли обвинительный приговор

Убийство женщины на кладбище в Тбилиси – присяжные вынесли обвинительный приговор

Женщина опубликовала на своей личной странице в социальной сети фото с обвиняемым, что оказалось неприемлемо для последнего 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T18:22+0400

2023-05-15T18:22+0400

2023-05-15T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал обвиняемого виновным в умышленном убийстве на кладбище в Варкетили своей знакомой, с которой находился в тайной связи, и приговорил к 13 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба ведомства. Присяжные, детально изучив обстоятельства и доказательства, убедились в правомерности позиции прокуратуры и признали обвиняемого виновными в умышленном убийстве из мести. В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый познакомился с женщиной на одном из интернет сайтов и в течение нескольких месяцев находился с ней в отношениях. Ранение женщины на кладбище в Грузии – свекор помещен под арест >>Женщина опубликовала на своей личной странице в социальной сети фото с обвиняемым, что оказалось неприемлемо для последнего. После этого мужчина из мести договорился с ней о встрече на кладбище в спальном районе Тбилиси Варкетили. Обвиняемый зверски избил жертву. Женщина скончалась на месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, убийство