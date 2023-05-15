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В Грузии выросла занятость населения – министр

В Грузии выросла занятость населения – министр

Количество безработных уменьшилось на 48,3 тысячи человек по сравнению с 2021 годом, заявил министр 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T23:04+0400

2023-05-15T23:04+0400

2023-05-15T23:04+0400

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леван давиташвили

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безработица

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Число занятых в Грузии в 2022 году выросло на 66,3 тысячи человек и составило 1 283 700 человек, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. По статистике, в 2022 году уровень безработицы снизился на 3,4 процентных пункта и составил 17,3%. Министр отметил, что занятость выросла как среди мужчин, так и среди женщин. Кроме того, как заявил Давиташвили, количество безработных уменьшилось на 48,3 тысячи человек по сравнению с 2021 годом. Безработица в Грузии – новые данные >>В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения. В 2022 году уровень безработицы был самым высоким среди граждан в возрасте от 15-19 лет (47,4%), а самый низкий – традиционно среди возрастной группы 65+ (3,6%). Основной причиной "Сакстат" называет низкий уровень активности в соответствующей возрастной группе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, статистика, безработица