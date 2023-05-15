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В Грузии выросла занятость населения – министр
В Грузии выросла занятость населения – министр
Количество безработных уменьшилось на 48,3 тысячи человек по сравнению с 2021 годом, заявил министр 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T23:04+0400
2023-05-15T23:04+0400
2023-05-15T23:04+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Число занятых в Грузии в 2022 году выросло на 66,3 тысячи человек и составило 1 283 700 человек, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. По статистике, в 2022 году уровень безработицы снизился на 3,4 процентных пункта и составил 17,3%. Министр отметил, что занятость выросла как среди мужчин, так и среди женщин. Кроме того, как заявил Давиташвили, количество безработных уменьшилось на 48,3 тысячи человек по сравнению с 2021 годом. Безработица в Грузии – новые данные >>В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения. В 2022 году уровень безработицы был самым высоким среди граждан в возрасте от 15-19 лет (47,4%), а самый низкий – традиционно среди возрастной группы 65+ (3,6%). Основной причиной "Сакстат" называет низкий уровень активности в соответствующей возрастной группе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, статистика, безработица
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, статистика, безработица
В Грузии выросла занятость населения – министр
Количество безработных уменьшилось на 48,3 тысячи человек по сравнению с 2021 годом, заявил министр
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Число занятых в Грузии в 2022 году выросло на 66,3 тысячи человек и составило 1 283 700 человек, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.
По статистике, в 2022 году уровень безработицы снизился на 3,4 процентных пункта и составил 17,3%.
"В том числе увеличилось и число занятых. Здесь тоже статистика была весьма впечатляющей – увеличилось на 66,3 тысячи... Важно отметить, что эту тенденцию мы должны сохранить, ведь рост занятости произошел во всех сферах", – заявил Давиташвили.
Министр отметил, что занятость выросла как среди мужчин, так и среди женщин.
Кроме того, как заявил Давиташвили, количество безработных уменьшилось на 48,3 тысячи человек по сравнению с 2021 годом.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
В 2022 году уровень безработицы был самым высоким среди граждан в возрасте от 15-19 лет (47,4%), а самый низкий – традиционно среди возрастной группы 65+ (3,6%). Основной причиной "Сакстат" называет низкий уровень активности в соответствующей возрастной группе.