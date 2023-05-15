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Безработица в Грузии – новые данные
Безработица в Грузии – новые данные
Уровень безработицы в стране традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин – 19,3% к 14,6% 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T21:04+0400
2023-05-15T21:04+0400
2023-05-15T21:08+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в 2022 году составил 17,3%, то есть снизился на 3,4 процентных пункта по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения. В 2022 году уровень безработицы был самым высоким среди граждан в возрасте от 15-19 лет (47,4%), а самый низкий – традиционно среди возрастной группы 65+ (3,6%). Основной причиной "Сакстат" называет низкий уровень активности в соответствующей возрастной группе. Бедность и безработица главные вызовы Грузии - премьер >>Уровень безработицы в городах снизился на 3,9% по сравнению с предыдущим годом, а в селах – на 2,5%. Уровень безработицы в стране традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин – 19,3% к 14,6%. В 2022 году по сравнению с 2021 годом этот показатель среди женщин снизился на 3,2 процентных пункта, а в случае мужчин – на 3,5. Уровень занятости увеличился как в городах, так и селах на 2 и 3,2 процентных пункта соответственно, до 44,1% и 41,5%. Объем иностранных инвестиций в Грузию достиг исторического максимума – министр >>В 2022 году по сравнению с предыдущим годом уровень занятости увеличился как среди женщин, так и мужчин на 2,1 и 3,1 процентных пункта соответственно. Доля нанятых работников составила 67,9% от общей численности занятых, что на 0,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В прошлом году этот показатель у женщин составил 41,5%, а у мужчин – 64%. При этом уровень активности женщин вырос на один процентный пункт, а мужчин – на 1,1 процентный пункт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", безработица
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", безработица
Безработица в Грузии – новые данные
21:04 15.05.2023 (обновлено: 21:08 15.05.2023)
Уровень безработицы в стране традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин – 19,3% к 14,6%
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в 2022 году составил 17,3%, то есть снизился на 3,4 процентных пункта по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
В 2022 году уровень безработицы был самым высоким среди граждан в возрасте от 15-19 лет (47,4%), а самый низкий – традиционно среди возрастной группы 65+ (3,6%). Основной причиной "Сакстат" называет
низкий уровень активности в соответствующей возрастной группе.
Уровень безработицы в городах снизился на 3,9% по сравнению с предыдущим годом, а в селах – на 2,5%.
Уровень безработицы в стране традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин – 19,3% к 14,6%. В 2022 году по сравнению с 2021 годом этот показатель среди женщин снизился на 3,2 процентных пункта, а в случае мужчин – на 3,5.
Уровень занятости увеличился как в городах, так и селах на 2 и 3,2 процентных пункта соответственно, до 44,1% и 41,5%.
В 2022 году по сравнению с предыдущим годом уровень занятости увеличился как среди женщин, так и мужчин на 2,1 и 3,1 процентных пункта соответственно.
Доля нанятых работников составила 67,9% от общей численности занятых, что на 0,3% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В прошлом году этот показатель у женщин составил 41,5%, а у мужчин – 64%. При этом уровень активности женщин вырос на один процентный пункт, а мужчин – на 1,1 процентный пункт.