https://sputnik-georgia.ru/20230516/aviakompaniya-azimut-kotoraya-budet-letat-iz-rf-v-gruziyu-ne-pod-sanktsiyami---agentstvo-277716498.html

Авиакомпания "Азимут", которая будет летать из РФ в Грузию, не под санкциями – агентство

Авиакомпания "Азимут", которая будет летать из РФ в Грузию, не под санкциями – агентство

Российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение на осуществление прямых рейсов между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T11:40+0400

2023-05-16T11:40+0400

2023-05-16T11:57+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Российская авиакомпания Azimuth Airlines, которая будет осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией, не входит в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации. Таким образом в агентстве ответили на информацию, распространенную в соцсети оппозиционным депутатом Хатией Деканоидзе, о том, что якобы авиакомпания Azimuth Airlines находится под санкциями. В Агентстве гражданской авиации отметили, что указанная информация является "неправильно интерпретированной". Как разъяснили в агентстве, в сертификате эксплуатанта воздушных судов авиакомпания Azimuth Airlines фиксируется, как акционерное общество "AZIMUTH AIRLINES", а компания, обнаруженная оппозиционным депутатом в санкционном списке, — это AZIMUT LLC. Она предоставляет аэронавигационные и информационные системы. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) — подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики.Самолеты российской компании "Азимут" смогут летать в Грузию семь раз в неделю>>Российская авиакомпания "Азимут" планирует осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю. Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 15 мая. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет. Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпании, в том числе одна грузинская – Georgian Airways. Основанная в 2017 году авиакомпания "Азимут" базируется в Международном аэропорту Платов города Ростова-на-Дону, Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II и в Международном аэропорту Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова. Авиапарк "Азимут" состоит из 18 воздушных судов "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, владимир путин, агентство гражданской авиации, georgian airways, azimuth airlines, авиасообщение россии и грузии, хатия деканоидзе, сша