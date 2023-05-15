https://sputnik-georgia.ru/20230515/samolety-rossiyskoy-kompanii-azimut-smogut-letat-v-gruziyu-sem-raz-v-nedelyu-277698840.html
Самолеты российской компании "Азимут" смогут летать в Грузию семь раз в неделю
Самолеты российской компании "Азимут" смогут летать в Грузию семь раз в неделю
Первый спустя четыре года прямой рейс из России в Грузию может быть выполнен через два дня 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T18:55+0400
2023-05-15T18:55+0400
2023-05-15T19:35+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" сможет осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю, говорится в сообщении на странице Агентства гражданской авиации в соцсети. Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 15 мая. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет. Ранее глава Агентства Гиви Давиташвили сказал, что авиакомпания "Азимут" будет осуществлять чартерные рейсы. Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпании, в том числе одна грузинская – Georgian Airways.По его словам, министерство экономики и Агентство гражданской авиации в частности изучили опыт тех стран, в которые в условиях действующих международных санкций летают самолеты российских авиакомпаний, а также чьи авиакомпании осуществляют рейсы в Россию."Было принято довольно строгое решение, что означает, что ни одна подсанкционная авиакомпания, на которую наложены санкции согласно "черному списку" европейских стран, а также ни одно воздушное судно, у которого прекращена поддержка производителя, не будет оперировать в направлении Грузии", – подчеркнул Давиташвили.Введение санкций против России приведет к конфликту в Грузии – председатель парламента>>При этом он отметил, что на проверку информации о том, является ли компания или самолет под санкциями, нужно определенное время. Специалисты Агентства гражданской авиации изучают документацию, а также по каждой заявке проводятся консультации со странами-партнерами Грузии.Основанная в 2017 году авиакомпания "Азимут" базируется в Международном аэропорту Платов города Ростова-на-Дону, Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II и в Международном аэропорту Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова. Авиапарк "Азимут" состоит из 18 воздушных судов "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100).Грузия и санкции Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. При этом свои санкции не вводят, объясняя это тем, что от этого пострадает только сама Грузия.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Госдеп США предупредил Грузию о возможных санкция в случае начала полетов из России>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, москва, тбилиси, сша, гиви давиташвили, владимир путин, агентство гражданской авиации, georgian airways, евросоюз
грузия, новости, россия, москва, тбилиси, сша, гиви давиташвили, владимир путин, агентство гражданской авиации, georgian airways, евросоюз
Самолеты российской компании "Азимут" смогут летать в Грузию семь раз в неделю
18:55 15.05.2023 (обновлено: 19:35 15.05.2023)
Первый спустя четыре года прямой рейс из России в Грузию может быть выполнен через два дня
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" сможет осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю, говорится в сообщении на странице Агентства гражданской авиации в соцсети.
Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 15 мая. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.
"По данным на сегодняшний день, авиакомпания Azimuth Airlines не находится в "черном списке" Евросоюза", – сказано в сообщении.
Ранее глава Агентства Гиви Давиташвили сказал, что авиакомпания "Азимут" будет осуществлять чартерные рейсы.
Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпании, в том числе одна грузинская – Georgian Airways.
По его словам, министерство экономики и Агентство гражданской авиации в частности изучили опыт тех стран, в которые в условиях действующих международных санкций летают самолеты российских авиакомпаний, а также чьи авиакомпании осуществляют рейсы в Россию.
"Было принято довольно строгое решение, что означает, что ни одна подсанкционная авиакомпания, на которую наложены санкции согласно "черному списку" европейских стран, а также ни одно воздушное судно, у которого прекращена поддержка производителя, не будет оперировать в направлении Грузии", – подчеркнул Давиташвили.
При этом он отметил, что на проверку информации о том, является ли компания или самолет под санкциями, нужно определенное время. Специалисты Агентства гражданской авиации изучают документацию, а также по каждой заявке проводятся консультации со странами-партнерами Грузии.
Основанная в 2017 году авиакомпания "Азимут" базируется в Международном аэропорту Платов города Ростова-на-Дону, Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II и в Международном аэропорту Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова.
Авиапарк "Азимут" состоит из 18 воздушных судов "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100).
Грузия и санкции
Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. При этом свои санкции не вводят, объясняя это тем, что от этого пострадает только сама Грузия.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.