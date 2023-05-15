https://sputnik-georgia.ru/20230515/samolety-rossiyskoy-kompanii-azimut-smogut-letat-v-gruziyu-sem-raz-v-nedelyu-277698840.html

Самолеты российской компании "Азимут" смогут летать в Грузию семь раз в неделю

Самолеты российской компании "Азимут" смогут летать в Грузию семь раз в неделю

Первый спустя четыре года прямой рейс из России в Грузию может быть выполнен через два дня 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T18:55+0400

2023-05-15T18:55+0400

2023-05-15T19:35+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" сможет осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю, говорится в сообщении на странице Агентства гражданской авиации в соцсети. Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 15 мая. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет. Ранее глава Агентства Гиви Давиташвили сказал, что авиакомпания "Азимут" будет осуществлять чартерные рейсы. Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпании, в том числе одна грузинская – Georgian Airways.По его словам, министерство экономики и Агентство гражданской авиации в частности изучили опыт тех стран, в которые в условиях действующих международных санкций летают самолеты российских авиакомпаний, а также чьи авиакомпании осуществляют рейсы в Россию."Было принято довольно строгое решение, что означает, что ни одна подсанкционная авиакомпания, на которую наложены санкции согласно "черному списку" европейских стран, а также ни одно воздушное судно, у которого прекращена поддержка производителя, не будет оперировать в направлении Грузии", – подчеркнул Давиташвили.Введение санкций против России приведет к конфликту в Грузии – председатель парламента>>При этом он отметил, что на проверку информации о том, является ли компания или самолет под санкциями, нужно определенное время. Специалисты Агентства гражданской авиации изучают документацию, а также по каждой заявке проводятся консультации со странами-партнерами Грузии.Основанная в 2017 году авиакомпания "Азимут" базируется в Международном аэропорту Платов города Ростова-на-Дону, Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II и в Международном аэропорту Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова. Авиапарк "Азимут" состоит из 18 воздушных судов "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100).Грузия и санкции Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. При этом свои санкции не вводят, объясняя это тем, что от этого пострадает только сама Грузия.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Госдеп США предупредил Грузию о возможных санкция в случае начала полетов из России>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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