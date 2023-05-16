https://sputnik-georgia.ru/20230516/georgian-airways-poluchila-razreshenie-na-aviasoobschenie-s-rossiey-277723602.html

Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией

Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией

Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания, подавшая заявку на выполнение прямых авиарейсов в Россию 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T14:11+0400

2023-05-16T14:11+0400

2023-05-16T14:23+0400

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией, сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии. Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 16 мая. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.Накануне разрешение на выполнение прямых перелетов получила российская авиакомпания "Азимут", она сможет осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю.Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпании, в том числе одна грузинская – Georgian Airways.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Госдеп США предупредил Грузию о возможных санкция в случае начала полетов из России>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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