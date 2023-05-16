https://sputnik-georgia.ru/20230516/georgian-airways-poluchila-razreshenie-na-aviasoobschenie-s-rossiey-277723602.html
Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией
Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией
Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания, подавшая заявку на выполнение прямых авиарейсов в Россию 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T14:11+0400
2023-05-16T14:11+0400
2023-05-16T14:23+0400
авиасообщение россии и грузии
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией, сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии. Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 16 мая. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.Накануне разрешение на выполнение прямых перелетов получила российская авиакомпания "Азимут", она сможет осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю.Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпании, в том числе одна грузинская – Georgian Airways.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Госдеп США предупредил Грузию о возможных санкция в случае начала полетов из России>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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авиасообщение россии и грузии
авиасообщение россии и грузии
Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией
14:11 16.05.2023 (обновлено: 14:23 16.05.2023)
Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания, подавшая заявку на выполнение прямых авиарейсов в Россию
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией, сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 16 мая. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.
"Согласно заявке на полет, поданной авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, рейсы будут выполняться с 20 мая с частотой 7 рейсов в неделю", – говорится в сообщении агентства.
Накануне разрешение на выполнение прямых перелетов получила российская авиакомпания "Азимут", она сможет осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю.
Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпании, в том числе одна грузинская – Georgian Airways.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.