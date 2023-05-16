https://sputnik-georgia.ru/20230516/golosuem-za-nashikh---kvaratskheliya-mozhet-popast-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-serii-a-277738154.html

Голосуем за наших – Кварацхелия может попасть в символическую сборную серии А

Голосуем за наших – Кварацхелия может попасть в символическую сборную серии А

Итальянский клуб грузинского полузащитника в этом сезоне спустя 33 года в третий раз в истории клуба выиграл чемпионат страны 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T21:23+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия борется за попадание в символическую команду лучших игроков сезона серии А. Серия А назвала претендентов на звание лучшей команды сезона 2022/23. Среди нападающих представлен грузинский футболист. Вместе с Кварацхелия в списке его одноклубник Виктор Осимхен, нападающий "Милана" Рафаэль Леао, Анхель Ди Мария – "Ювентус". Для голосования нужно пройти по указанной ссылке и выбрать 11 игроков, которые на ваш взгляд были лучшими в текущем сезоне: http://bit.ly/433q3uf .Кварацхелия стал чемпионом Италии – "Наполи" дождался победы спустя 33 года >>Итальянский клуб грузинского полузащитника в этом сезоне спустя 33 года в третий раз в истории клуба выиграл чемпионат Италии. Авторитетные спортивные издания называют Кварацхелия соавтором чемпионства "Напроли". Хвича Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Он стал вторым грузинским игроком, после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, хвича кварацхелия, италия, футбол