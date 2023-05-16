https://sputnik-georgia.ru/20230516/kogda-nachinaetsya-petrovskiy-post-2023-tserkovnyy-kalendar-277738466.html

Когда начинается Петровский пост 2023? Церковный календарь

Когда начинается Петровский пост 2023? Церковный календарь

Петровский, или Петров пост – один из многодневных постов православного церковного календаря, который ежегодно начинается в понедельник, на 57 день после Пасхи 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T22:10+0400

2023-05-16T22:10+0400

2023-05-16T22:10+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

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Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда по церковному календарю в 2023-м начинается Петровский, или Петров пост. Когда начинается? Православные Светлое Воскресение Христово в 2023-м отметили 16 апреля, следовательно, Петровский – первый летний пост в этом году, который начинается с 12 июня. Завершается Петровский пост по церковному календарю каждый год 12 июля – в этот день православные поминают первоверховных апостолов Петра и Павла. Продолжительность Петровского поста, который в разные годы длится от восьми до 42 дней, также зависит от даты празднования Пасхи. В 2023 году Петровский пост продлится месяц. Во время Петровского поста, как и любого другого в церковном календаре, верующие отказываются от мясной и молочной пищи. Первый летний пост строгим не считается –по четвергам, субботам и воскресеньям постящиеся могут есть рыбу. По церковному календарю день первоверховных апостолов Петра и Павла в пост не входит, однако, если праздник выпадает на среду или пятницу, то является постным. В 2023 году 12 июля выпадает на среду, следовательно, в Петровский день разрешены рыба, пища с маслом и вино. Церковный календарь Петровский пост установили еще в апостольские времена, однако в церковный календарь внесли только после того, как в Риме и Константинополе построили храмы, посвященные первоверховным апостолам. Храмы освятили 29 июня (по новому стилю 12 июля), и с тех пор этот день отмечают торжественно. Пост в честь праздника назвали Петропавловским, сокращенно Петровским, Петровым или Апостольским. Верующим церковь рекомендует подготовиться к празднику постом и молитвой, так как считает, что пост воспитывает волю и помогает человеку подчинять духу свои физические потребности. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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