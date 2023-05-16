https://sputnik-georgia.ru/20230516/muzey-dvortsa-uchascheysya-molodezhi-prisoedinitsya-k-mezhdunarodnomu-dnyu-muzeev-277727294.html
Музей дворца учащейся молодежи присоединится к Международному дню музеев
Музей дворца учащейся молодежи присоединится к Международному дню музеев
Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T16:06+0400
2023-05-16T16:06+0400
2023-05-16T16:06+0400
национальная парламентская библиотека
дворец учащейся молодежи
грузия
новости
культура
международный день музеев
ночь музеев
анонсы
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Музей тбилисского Национального дворца учащейся молодежи в третий раз присоединится к "Международному дню музеев" 18 мая, говорится в сообщении музея. Исходя из того, что на данный момент во Дворце учащейся молодежи проходят ремонтные работы, по решению администрации дворца и Национальной парламентской библиотеки совместные мероприятия пройдут в выставочном пространстве библиотеки.Международная неделя музеев пройдет в Доме писателей Грузии >> Так, в библиотеке пройдет выставка работ современных грузинских художников, большинство из которых выросли в стенах Дворца молодежи. Также будут приглашены художники, внесшие свой вклад в разнообразие коллекции музея дворца. Музыкальный вечер сопровождает ансамбль скрипачей "Си-ми". Посещение мероприятия свободное. Начало в 21:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
национальная парламентская библиотека, дворец учащейся молодежи, грузия, новости, культура, международный день музеев, ночь музеев, анонсы
национальная парламентская библиотека, дворец учащейся молодежи, грузия, новости, культура, международный день музеев, ночь музеев, анонсы
Музей дворца учащейся молодежи присоединится к Международному дню музеев
Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Музей тбилисского Национального дворца учащейся молодежи в третий раз присоединится к "Международному дню музеев" 18 мая, говорится в сообщении музея.
Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире с 1977 года по решению Международного совета музеев. Ежегодно для масштабного мероприятия объявляется тема: в этом году это "Музеи, устойчивое развитие и благополучие".
Исходя из того, что на данный момент во Дворце учащейся молодежи проходят ремонтные работы, по решению администрации дворца и Национальной парламентской библиотеки совместные мероприятия пройдут в выставочном пространстве библиотеки.
Так, в библиотеке пройдет выставка работ современных грузинских художников, большинство из которых выросли в стенах Дворца молодежи. Также будут приглашены художники, внесшие свой вклад в разнообразие коллекции музея дворца.
Музыкальный вечер сопровождает ансамбль скрипачей "Си-ми". Посещение мероприятия свободное. Начало в 21:00.