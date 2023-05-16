https://sputnik-georgia.ru/20230516/muzey-dvortsa-uchascheysya-molodezhi-prisoedinitsya-k-mezhdunarodnomu-dnyu-muzeev-277727294.html

Музей дворца учащейся молодежи присоединится к Международному дню музеев

Музей дворца учащейся молодежи присоединится к Международному дню музеев

Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T16:06+0400

2023-05-16T16:06+0400

2023-05-16T16:06+0400

национальная парламентская библиотека

дворец учащейся молодежи

грузия

новости

культура

международный день музеев

ночь музеев

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/45/248384535_0:53:1100:672_1920x0_80_0_0_93f1822d73130ab16aedb59b88268432.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Музей тбилисского Национального дворца учащейся молодежи в третий раз присоединится к "Международному дню музеев" 18 мая, говорится в сообщении музея. Исходя из того, что на данный момент во Дворце учащейся молодежи проходят ремонтные работы, по решению администрации дворца и Национальной парламентской библиотеки совместные мероприятия пройдут в выставочном пространстве библиотеки.Международная неделя музеев пройдет в Доме писателей Грузии >> Так, в библиотеке пройдет выставка работ современных грузинских художников, большинство из которых выросли в стенах Дворца молодежи. Также будут приглашены художники, внесшие свой вклад в разнообразие коллекции музея дворца. Музыкальный вечер сопровождает ансамбль скрипачей "Си-ми". Посещение мероприятия свободное. Начало в 21:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

национальная парламентская библиотека, дворец учащейся молодежи, грузия, новости, культура, международный день музеев, ночь музеев, анонсы