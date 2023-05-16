https://sputnik-georgia.ru/20230516/pochemu-zakrylsya-uchastok-zheleznoy-dorogi-baku-tbilisi-kars-277719007.html

Почему закрылся участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс?

Почему закрылся участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс?

Когда будет открыта железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, пока не известно 16.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинский участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) закрыт в связи с ускорением темпов строительства генеральным подрядчиком, сообщается на сайте Медиаплатформы BMG. По информации "Грузинской железной дороги", грузинская сторона уже получила уведомление от подрядчика, строящего участок железной дороги Марабда-Карцахи, в связи с закрытием участка с 00:00 часов 15 мая. Как долго железная дорога будет закрыта, пока неизвестно. К этому времени на грузинском участке выполнено около 86% работ. О вложении дополнительных 100 миллионов долларов в строительство железной дороги в 2023 году было объявлено в декабре прошлого года. Транзитная роль Грузии и проекты: главные послания Гарибашвили и Алиева>>Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно. В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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