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Почему закрылся участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс?
Почему закрылся участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс?
Когда будет открыта железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, пока не известно 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T12:50+0400
2023-05-16T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинский участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) закрыт в связи с ускорением темпов строительства генеральным подрядчиком, сообщается на сайте Медиаплатформы BMG. По информации "Грузинской железной дороги", грузинская сторона уже получила уведомление от подрядчика, строящего участок железной дороги Марабда-Карцахи, в связи с закрытием участка с 00:00 часов 15 мая. Как долго железная дорога будет закрыта, пока неизвестно. К этому времени на грузинском участке выполнено около 86% работ. О вложении дополнительных 100 миллионов долларов в строительство железной дороги в 2023 году было объявлено в декабре прошлого года. Транзитная роль Грузии и проекты: главные послания Гарибашвили и Алиева>>Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно. В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, баку-тбилиси-карс, тбилиси, баку
грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, баку-тбилиси-карс, тбилиси, баку
Почему закрылся участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс?
12:50 16.05.2023 (обновлено: 12:56 16.05.2023)
Когда будет открыта железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, пока не известно
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинский участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) закрыт в связи с ускорением темпов строительства генеральным подрядчиком, сообщается на сайте Медиаплатформы BMG.
По информации "Грузинской железной дороги", грузинская сторона уже получила уведомление от подрядчика, строящего участок железной дороги Марабда-Карцахи, в связи с закрытием участка с 00:00 часов 15 мая.
"Причиной прекращения движения поездов на существующем участке является ускорение темпов строительства генеральным подрядчиком и завершение проекта в сжатые сроки", – сообщили BMG в Грузинской железной дороге.
Как долго железная дорога будет закрыта, пока неизвестно.
К этому времени на грузинском участке выполнено около 86% работ. О вложении дополнительных 100 миллионов долларов в строительство железной дороги в 2023 году было объявлено в декабре прошлого года.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.
Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.
В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%.