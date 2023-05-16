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Пожар в центре Тбилиси уничтожил 80% работ грузинского художника

Пожар в центре Тбилиси уничтожил 80% работ грузинского художника

Художник готовился к открытию выставки, которая должна начаться 20 мая 16.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинский художник Георгий Дундуа потерял почти 80% картин из-за пожара, вспыхнувшего в центре Тбилиси, сообщает телекомпания "Имеди". Пожар вспыхнул в понедельник днем в доме на улице Табукавшили, за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel, которая расположена на проспекте Руставели. Художник готовился к выставке в Тбилиси, которая должная начаться 20 мая. Часть работ художнику удалось спасти благодаря пожарным-спасателям. Несмотря на то, что большая часть картин уничтожена, художник все равно проведет выставку, которая продлится до 3 июня. На месте возгорания работали 13 пожарно-спасательных экипажей, бригады скорой медпомощи и патрульная полиция. Из здания были эвакуированы местные жители. Информация о пострадавших при пожаре не поступала. Задымление было настолько сильным, что было видно издалека и чувствовалась на проспекте Руставели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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