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Продажа недвижимости россиянам может попасть под запрет в Грузии
Продажа недвижимости россиянам может попасть под запрет в Грузии
Растущая тенденция покупки недвижимости гражданами РФ, ограничивает права собственности граждан Грузии, считает оппозиционный депутат 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T10:02+0400
2023-05-16T10:02+0400
2023-05-16T12:01+0400
грузия
новости
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россия
роман гоциридзе
хатия деканоидзе
парламент грузии
недвижимость в тбилиси
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект о запрете на продажу недвижимости россиянам до конца 2024 года и направило его на рассмотрение в комитет по юридическим вопросам, говорится в решении парламентского Бюро от 15 мая. Авторами законопроекта являются оппозиционные депутаты Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе. Его цель – защита граждан Грузии от резкого подорожания недвижимости и избежание возможных вызовов с точки зрения национальной безопасности страны. Как ранее пояснил Гоциридзе, представленный законопроект является аналогом закона, принятого в Литве, согласно которому продажа недвижимости гражданам России временно запрещена. Преимущества покупки недвижимости в Грузии – чем интересуются граждане России? >>По словам депутата, в рамках либерального визового режима в Грузию въехало около 120 тысяч граждан России, которые остались в Грузии и активно скупают квартиры и другую недвижимость. Депутат отметил, что такая растущая тенденция покупки недвижимости гражданами РФ ограничивает права собственности граждан Грузии. Как результат – цены на квартиры значительно выросли, из-за чего значительной части граждан Грузии сложно купить и снять квартиру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, россия, роман гоциридзе, хатия деканоидзе, парламент грузии, недвижимость в тбилиси
грузия, новости, политика, россия, роман гоциридзе, хатия деканоидзе, парламент грузии, недвижимость в тбилиси
Продажа недвижимости россиянам может попасть под запрет в Грузии
10:02 16.05.2023 (обновлено: 12:01 16.05.2023)
Растущая тенденция покупки недвижимости гражданами РФ, ограничивает права собственности граждан Грузии, считает оппозиционный депутат
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik.
Бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект о запрете на продажу недвижимости россиянам до конца 2024 года и направило его на рассмотрение в комитет по юридическим вопросам, говорится в решении
парламентского Бюро от 15 мая.
Авторами законопроекта являются оппозиционные депутаты Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе. Его цель – защита граждан Грузии от резкого подорожания недвижимости и избежание возможных вызовов с точки зрения национальной безопасности страны.
Как ранее пояснил Гоциридзе, представленный законопроект является аналогом закона, принятого в Литве, согласно которому продажа недвижимости гражданам России временно запрещена.
По словам депутата, в рамках либерального визового режима в Грузию въехало около 120 тысяч граждан России, которые остались в Грузии и активно скупают квартиры и другую недвижимость.
"В 2022 году почти пятая часть продаваемой в Грузии недвижимости была приобретена иностранными гражданами, из них гражданами России – 6 062 квартиры. Количество покупателей составляет 4 520 человек. В первом квартале 2023 года граждане России приобрели 2 187 квартир, где количество покупателей составляет 1679 человек", – написал Гоциридзе на своей странице в соцсети.
Депутат отметил, что такая растущая тенденция покупки недвижимости гражданами РФ ограничивает права собственности граждан Грузии.
Как результат – цены на квартиры значительно выросли, из-за чего значительной части граждан Грузии сложно купить и снять квартиру.