https://sputnik-georgia.ru/20230516/prodazha-nedvizhimosti-rossiyanam-mozhet-popast-pod-zapret-v-gruzii-277706572.html

Продажа недвижимости россиянам может попасть под запрет в Грузии

Продажа недвижимости россиянам может попасть под запрет в Грузии

Растущая тенденция покупки недвижимости гражданами РФ, ограничивает права собственности граждан Грузии, считает оппозиционный депутат 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T10:02+0400

2023-05-16T10:02+0400

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недвижимость в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект о запрете на продажу недвижимости россиянам до конца 2024 года и направило его на рассмотрение в комитет по юридическим вопросам, говорится в решении парламентского Бюро от 15 мая. Авторами законопроекта являются оппозиционные депутаты Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе. Его цель – защита граждан Грузии от резкого подорожания недвижимости и избежание возможных вызовов с точки зрения национальной безопасности страны. Как ранее пояснил Гоциридзе, представленный законопроект является аналогом закона, принятого в Литве, согласно которому продажа недвижимости гражданам России временно запрещена. Преимущества покупки недвижимости в Грузии – чем интересуются граждане России? >>По словам депутата, в рамках либерального визового режима в Грузию въехало около 120 тысяч граждан России, которые остались в Грузии и активно скупают квартиры и другую недвижимость. Депутат отметил, что такая растущая тенденция покупки недвижимости гражданами РФ ограничивает права собственности граждан Грузии. Как результат – цены на квартиры значительно выросли, из-за чего значительной части граждан Грузии сложно купить и снять квартиру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, россия, роман гоциридзе, хатия деканоидзе, парламент грузии, недвижимость в тбилиси