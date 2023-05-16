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Производство улиток расширяется в Грузии
Производство улиток расширяется в Грузии
В будущем компания планирует создать холодильное хозяйство, и принимать улитки других компаний для экспорта 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T07:32+0400
2023-05-16T07:32+0400
2023-05-16T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Компания Snail Garden инвестировала 1,2 миллиона лари в обустройство фермы по выращиванию улиток на площади в 5 гектаров в селе Эрисимеди Сигнахского муниципалитета (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, компания уже собрала первый урожай в текущем году, и вывезла его на экспорт в Италию. По словам Паксадзе, бизнес по выращиванию улиток очень популярен в Италии. Идея создания бизнеса в Грузии пришла к предпринимателю после улиточной фермы, увиденной на Апеннинах. В будущем компания планирует создать холодильное хозяйство, и принимать улитки других компаний для экспорта. Грузинским улиткам открыли окно в Европу >>Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров – доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро. Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, италия, кахети, сельское хозяйство
грузия, новости, экономика, италия, кахети, сельское хозяйство
Производство улиток расширяется в Грузии
В будущем компания планирует создать холодильное хозяйство, и принимать улитки других компаний для экспорта
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Компания Snail Garden инвестировала 1,2 миллиона лари в обустройство фермы по выращиванию улиток на площади в 5 гектаров в селе Эрисимеди Сигнахского муниципалитета (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации телеканала, компания уже собрала первый урожай в текущем году, и вывезла его на экспорт в Италию.
"Принимая во внимание тот факт, что интерес к продукции на грузинском рынке меньше по сравнению с европейскими странами, полная реализация продукции осуществляется в Италию", - заявил директор Snail Garden Акакий Паксадзе.
По словам Паксадзе, бизнес по выращиванию улиток очень популярен в Италии. Идея создания бизнеса в Грузии пришла к предпринимателю после улиточной фермы, увиденной на Апеннинах.
В будущем компания планирует создать холодильное хозяйство, и принимать улитки других компаний для экспорта.
Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров – доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро.
Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.