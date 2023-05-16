https://sputnik-georgia.ru/20230516/proizvodstvo-ulitok-rasshiryaetsya-v-gruzii-277706296.html

Производство улиток расширяется в Грузии

Производство улиток расширяется в Грузии

В будущем компания планирует создать холодильное хозяйство, и принимать улитки других компаний для экспорта 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T07:32+0400

2023-05-16T07:32+0400

2023-05-16T07:32+0400

грузия

новости

экономика

италия

кахети

сельское хозяйство

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Компания Snail Garden инвестировала 1,2 миллиона лари в обустройство фермы по выращиванию улиток на площади в 5 гектаров в селе Эрисимеди Сигнахского муниципалитета (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, компания уже собрала первый урожай в текущем году, и вывезла его на экспорт в Италию. По словам Паксадзе, бизнес по выращиванию улиток очень популярен в Италии. Идея создания бизнеса в Грузии пришла к предпринимателю после улиточной фермы, увиденной на Апеннинах. В будущем компания планирует создать холодильное хозяйство, и принимать улитки других компаний для экспорта. Грузинским улиткам открыли окно в Европу >>Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров – доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро. Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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