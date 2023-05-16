https://sputnik-georgia.ru/20230516/ranivshiy-sotrudnika-banka-v-batumi-muzhchina-zaderzhan--mvd-gruzii-277736443.html

Ранивший сотрудника банка в Батуми мужчина задержан – МВД Грузии

Ранивший сотрудника банка в Батуми мужчина задержан – МВД Грузии

Обвиняемый в отделении одного из банков Батуми ранил холодным оружием своего знакомого – сотрудника этого же банка 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T20:11+0400

2023-05-16T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Мужчина, ранивший сотрудника TBC Bank в курортном городе Батуми, задержан, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По данным министерства, 32-летний задержанный обвиняется в попытке умышленного убийства. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Следствие установило, что обвиняемый в отделении одного из банков Батуми ранил холодным оружием своего знакомого – сотрудника этого же банка. Раненого поместили в больницу. Ранен сотрудник кредитного отдела TBC Bank в Батуми >>Полиция задержала нападавшего на месте происшествия. В качестве орудия преступления был изъят нож. По информации СМИ, раненый работник банка работал в кредитном отделении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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