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Ранивший сотрудника банка в Батуми мужчина задержан – МВД Грузии
Ранивший сотрудника банка в Батуми мужчина задержан – МВД Грузии
Обвиняемый в отделении одного из банков Батуми ранил холодным оружием своего знакомого – сотрудника этого же банка 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T20:11+0400
2023-05-16T20:11+0400
2023-05-16T20:11+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Мужчина, ранивший сотрудника TBC Bank в курортном городе Батуми, задержан, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По данным министерства, 32-летний задержанный обвиняется в попытке умышленного убийства. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Следствие установило, что обвиняемый в отделении одного из банков Батуми ранил холодным оружием своего знакомого – сотрудника этого же банка. Раненого поместили в больницу. Ранен сотрудник кредитного отдела TBC Bank в Батуми >>Полиция задержала нападавшего на месте происшествия. В качестве орудия преступления был изъят нож. По информации СМИ, раненый работник банка работал в кредитном отделении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, tbc bank, новости, батуми, мвд грузии
грузия, происшествия, tbc bank, новости, батуми, мвд грузии
Ранивший сотрудника банка в Батуми мужчина задержан – МВД Грузии
Обвиняемый в отделении одного из банков Батуми ранил холодным оружием своего знакомого – сотрудника этого же банка
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Мужчина, ранивший сотрудника TBC Bank в курортном городе Батуми, задержан, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным министерства, 32-летний задержанный обвиняется в попытке умышленного убийства. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Следствие установило
, что обвиняемый в отделении одного из банков Батуми ранил холодным оружием своего знакомого – сотрудника этого же банка. Раненого поместили в больницу.
Полиция задержала нападавшего на месте происшествия. В качестве орудия преступления был изъят нож.
По информации СМИ, раненый работник банка работал в кредитном отделении.