https://sputnik-georgia.ru/20230516/sroki-podachi-dokumentov-dlya-registratsii-pervoklassnikov-v-shkolakh-gruzii-izmenilis-277717422.html

Сроки подачи документов для регистрации первоклассников в школах Грузии изменились

Сроки подачи документов для регистрации первоклассников в школах Грузии изменились

Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления детей в школы был беспрепятственным 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T12:17+0400

2023-05-16T12:17+0400

2023-05-16T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Минобразования Грузии изменило сроки предоставления документов, необходимых для регистрации и зачисления первоклассников в школы, сообщает пресс-служба ведомства. С учетом данного изменения в 2023-2024 учебном году дополнительно должны быть зачислены те дети, которым шесть лет исполнится с 16 сентября до 1 ноября. Следовательно, продлен второй этап регистрации первоклассников, который проходит сейчас и завершится 19 мая. На этом этапе в школы могут зарегистрировать детей, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо дети, чьи родители являются сотрудниками школы. Также на втором этапе могут регистрировать двух или больше детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс. Необходимые документы родители должны предоставить школам. Регистрацию обеспечивает сама школа. Далее 22-23 мая пройдет дополнительная регистрация детей с особенными образовательными нуждами, которые не смогли зарегистрироваться на первом этапе регистрации, прошедшем 6-20 марта. Родители этих детей должны обратиться с заявлением к желаемой школе. Администрация школы зарегистрирует ребенка в информационной системе управления образованием (EMIS). Минобразования Грузии продолжает изучать проблемы школ >>Для подтверждения специальной образовательной нужды родитель заполняет в школе соответствующую форму обращения, после чего мультидисциплинарная команда оценит ребенка и установит его образовательную нужду. В случае подтверждения специальной образовательной нужды школа зачислит ребенка на основе соответствующей документации. Родители детей, зарегистрированных на первом этапе, должны предоставить документацию с 24 мая до 2 июня включительно. Учениками с особенными образовательными нуждами считаются дети Родители тех детей, которым не подтвердят специальный образовательный статус, смогут зарегистрировать их на следующих этапах. Третий этап – это всеобщая онлайн-регистрация на сайте registration.emis.ge. Она начнется 8 июня и продлится до 23 июня включительно. Родители смогут предоставить документацию зарегистрированного ребенка с 26 июня до 12 июля включительно. Пройти регистрацию можно будет на официальном сайте информационной системы управления образованием. Если документация не будет предоставлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена. Четвертый этап регистрации пройдет с 17 по 28 июля включительно. Он касается непосредственно школ со свободными местами. В этот период зарегистрироваться смогут дети, которые не сумели сделать этого во время предыдущих этапов. После прохождения регистрации родители должны предоставить школам следующие документы: заявление законного представителя ученика, копии удостоверения личности родителей и свидетельство о рождении ребенка. Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления детей в школы был беспрепятственным. Ежегодно в государственных школах Грузии имеется около 60 тысяч свободных мест. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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